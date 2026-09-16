Le metieron fuerte repaso a Gustavo Petro por réplica a Abelardo De La Espriella: “Peor su gobierno que lo sucedido en pandemia”

Varias reacciones se conocieron por la réplica que realizó el exmandatario Gustavo Petro a la alocución que dio el presidente Abelardo De La Espriella el domingo 13 de septiembre.

Una de las voces fue la de Víctor Muñoz, director del Dapre del gobierno del expresidente Iván Duque, quien tomó la decisión de publicar un video para desmentir las afirmaciones de Petro.

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“Lo primero que hay que recordarle al expresidente Petro es que la economía en Colombia entre el año 2018 y 2022 venía creciendo. 2018 2.6% 2019 3.3% y en el 2020 teníamos una proyección de crecimiento del 3.7% que se vino abajo por la pandemia y al final la economía se vio afectada en cerca de un 7%”, indicó el exfuncionario.

Y afirmó: “Gracias a programas de reactivación económica que él tanto critica, la economía creció un 10.6% en el año 2021 y en el 2022 creció un 7.5%. Esto es fundamental porque gracias a esos incentivos al sector privado, gracias a esos incentivos a la protección de empleo, a la industria, a los programas de reactivación, es que se pudo proteger empleos, se pudo avanzar en la reactivación del país y Colombia logró no entrar en una crisis social”.

Víctor Muñoz, director del Dapre durante el gobierno Duque, respondió a las “falsas afirmaciones” de Gustavo Petro en su réplica. Dijo que "fue peor" lo que pasó en "los cuatro años de Petro que lo sucedido en la pandemia”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/34dLyd2QSI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 16, 2026

Sumado a ello, Muñoz le recordó a Petro que durante la administración de Iván Duque creó un programa especial de 40 billones de pesos que “efectivamente se tomó financiación con el Fondo Monetario Internacional por 5 billones de dólares, pero no fuimos el único país, cerca de 80 países en el mundo lo hicieron”, dijo.

También expresó: “Esto se hizo porque necesitaban recursos para poder atender y se utilizaron en varios componentes. Primero en el eje de salud, por cerca de 16 billones de pesos, le recordamos vacunas, programas como el PRAZ, programas de aseguramiento y crecimiento de oferta, porque era un momento muy complejo. En el eje social se invirtieron 14 billones en ingreso solidario, 8 billones en familias en acción, 7.5 billones en Colombia Mayor, 2.5 billones en jóvenes en acción e incluso se dio la atención a los jóvenes en matrícula cero, programa que después se continuó una vez terminada la pandemia y no olvidar también la compensación del IVA por 1.9 billones que favorece a las clases más vulnerables”.

“El PAEF, este apoyo a los empresarios para que preservaran el empleo que tanto le molesta, pues gracias a este programa Colombia pudo proteger cuatro millones de empleos, se invirtieron cerca de 7 billones de pesos. Y sí, en ese momento la deuda del país creció, Colombia efectivamente tomó ese crédito con el Fondo Monetario”, recalco el exdirector del Dapre de la Casa de Nariño.

Y finalmente manifestó: “Nosotros llegamos a un punto crítico de deuda de cerca del 65%, pero también se creó toda la senda de disminución en los tres años y terminamos en un 59.1% para el año 2022, mucho antes de lo que se tenía previsto y después de haber pasado una crisis como la de la pandemia. Pero también vale la pena recordarle al expresidente Petro que en el 2022 el déficit total fue 5.6% del PIB. Sin embargo, en su gobierno, que no tuvo pandemia, sino que tuvo una pésima administración, dejó un 7.2% de déficit”.

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“Es decir, fue peor los cuatro años del gobierno del presidente Petro que lo sucedido durante la pandemia. Importante ya para mencionar el tema del subsidio a la gasolina y el diésel. Habría sido absolutamente irresponsable desmontar el subsidio a la gasolina y el diésel después de la pandemia. Esto habría generado una crisis inflacionaria, esto habría generado una crisis adicional y depresión de gasto en los hogares”, concluyó en el video.