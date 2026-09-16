El Gobierno de Estados Unidos decidió mantener la descertificación de Colombia, una medida que se tomó en la administración de Gustavo Petro, en septiembre de 2025, y que fue ampliada, según detallaron, por el manejo que se le dio a la lucha contra las drogas en el mandato del expresidente, aunque se aclaró en una nota que el Gobierno de Abelardo De La Espriella se ha comprometido a combatir el narcotráfico.

EE. UU. mantiene la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas. Hay nota sobre el presidente Abelardo De La Espriella

Ante la decisión, la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, se pronunció: “La determinación presidencial emitida por el Gobierno de los Estados Unidos evalúa el marcado deterioro de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en los últimos doce meses”, explicó.

La embajadora cuestionó las decisiones que tomó la administración anterior que llevaron a este resultado. “El resultado de dicha decisión es un reflejo del desgobierno de los últimos cuatro años”, afirmó.

De otro lado, aseguró que por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella se han adelantado “acciones concretas y decisivas” para fortalecer la seguridad y que el Estado vuelva a tener autoridad para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado.

“Su gobierno ha establecido como prioridades la seguridad y el imperio de la ley, la reducción de la producción y el tráfico de drogas ilícitas, así como la lucha contra las organizaciones criminales”, aseguró Araújo.

Además, defendió que desde el inicio del mandato de Abelardo De La Espriella el Gobierno ha fortalecido la presencia del Estado y las condiciones de seguridad en los territorios más afectados.

“Ha intensificado las acciones contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado”, dijo.

Araújo destacó que en los primeros 36 días el Gobierno de De La Espriella intensificó las operaciones contra las organizaciones criminales y sus principales estructuras.

Y recordó que la Fuerza Pública ha realizado 17.147 capturas, se han incautado 57.613 kilogramos de estupefacientes, se registraron 463 sometimientos y 73 extradiciones.

El Gobierno de Donald Trump decidió mantener la descertificación. Foto: SEMANA

“El Gobierno ha dispuesto una estrategia de erradicación de los cultivos ilícitos que contempla todas las modalidades legales disponibles, como intervención focalizada en zonas estratégicas y mediante programas piloto”, destacó la embajadora.

Araújo dijo que el propósito del Gobierno es enfrentar toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, laboratorios y precursores químicos, hasta las rutas, rentas criminales, estructuras de mando y redes internacionales. “Colombia ha renovado su cooperación operacional con los Estados Unidos”, resaltó.

La embajadora recordó que, en la visita que hizo el secretario de Estado, Marco Rubio, al país, destacó las acciones emprendidas por el Gobierno de De La Espriella en el primer mes.