La Registraduría está ultimando los detalles para lo que serán las elecciones atípicas para escoger al alcalde del municipio de Cartago, en el departamento del Valle del Cauca, este domingo 20 de septiembre.

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“Esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 1.03.01-0991 publicado en la gaceta extraordinaria 7307 del 23 de julio de 2026 de la Gobernación del Valle del Cauca, tras la declaratoria de nulidad de la elección realizada el 29 de octubre de 2023″, precisó la entidad.

En total, 122.403 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto; 65.641 son mujeres y 56.762 son hombres.

Se instalarán 34 puestos de votación: 28 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y cinco en corregimientos, con un total de 317 mesas.

Imagen referencia de una persona votando. Foto: Liliana Rincón

El puesto de votación que funcionaba en la Escuela Roberto Delgado, ubicada en la Calle 51 # 2-30, tuvo que ser reubicado debido a las afectaciones que sufrió la estructura por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto. En esta oportunidad estará en el Instituto Técnico Industrial Indalecio Penilla, localizado en la Calle 43 # 2-199.

“Es de resaltar que en los puestos de votación Centro Comercial Santiago Plaza, Colegio María Auxiliadora y Coliseo La Isleta se contará con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica”, informó la autoridad electoral.

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La Registraduría precisó que para este proceso fueron designados 2.218 jurados de votación, de los cuales 1.902 son titulares y 316 son remanentes, quienes serán debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales, mencionó que ya se han realizado simulacros y se están ultimando los detalles para que la jornada electoral atípica se pueda desarrollar sin inconvenientes en esta zona del país.

Municipio de Cartago, en el Valle del Cauca. Foto: Créditos: Alcaldía de Cartago / API

“Tenemos todo listo para que los ciudadanos de Cartago puedan salir a votar con total tranquilidad y con todas las garantías de transparencia”, dijo el funcionario.

Es importante recordar que las personas pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguida de ‘Alcalde Cartago, Valle del Cauca’, y finalmente en el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.