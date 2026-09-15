Registraduría cancela cédula de Guido Fernando Rodríguez alias ‘Comandante 7’ tras detectar falsa identidad

La Registraduría Nacional del Estado Civil canceló la cédula de ciudadanía con la que se identificaba en Colombia Guido Fernando Rodríguez Vargas, ciudadano ecuatoriano conocido con el alias de ‘Comandante 7’, luego de establecer irregularidades relacionadas con la identidad utilizada para obtener el documento.

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"No está completamente garantizada la función de inspección, vigilancia y control de las elecciones que realiza el Consejo Nacional Electoral", señaló el Lemus. Foto: Álvaro Tavera Colprensa

La decisión quedó consignada en la Resolución 10481, mediante la cual la entidad determinó cancelar por falsa identidad la cédula expedida a Rodríguez Vargas.

La medida también alcanzó el registro civil de nacimiento que sirvió como antecedente para tramitar el documento de identidad, cuya inscripción fue anulada después de que se detectaran inconsistencias en el proceso.

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El caso adquirió relevancia luego de que el hombre fuera capturado el pasado 10 de septiembre en Soacha, Cundinamarca, en un operativo adelantado por la Policía Nacional en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador.

La Policía Nacional informó que la retención se dio tras una investigación coordinada con autoridades de Ecuador. Foto: Policía Nacional

Rodríguez Vargas era requerido por las autoridades de ese país y tenía una notificación roja de Interpol por investigaciones relacionadas con los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

La cancelación de la cédula y la anulación del registro civil hacen parte de las actuaciones adelantadas por distintas entidades para establecer cómo se produjo la inscripción que permitió la expedición del documento colombiano. En este proceso participaron la Registraduría Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

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Sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil / API

La Registraduría recordó que los ciudadanos que intervienen como testigos o declarantes tienen la responsabilidad de entregar información que corresponda con la realidad.

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo énfasis en las consecuencias que puede tener la entrega deliberada de información falsa durante estos trámites.

Según explicó, existen casos en los que ciudadanos colombianos se prestan para declarar o testificar en inscripciones con datos que no corresponden a la realidad, conducta que, advirtió, puede generar consecuencias penales e incluso llevar a los responsables a prisión.