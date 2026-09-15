José Manuel Restrepo le habló claro a diez ministros sobre las funciones que le delegó Abelardo De La Espriella: así fue la reunión

En la sede de la Vicepresidencia de la República, se llevó a cabo la primera reunión ente José Manuel Restrepo y 10 ministros del gabinete del Presidente Abelardo De La Espriella.

Encuentro que obedeció para que el vicepresidente les hablara claro sobre las funciones que vía decreto le delegó el mandatario colombiano y los objetivos trazados.

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“La austeridad en el gasto público es un compromiso que tenemos como país, pero no es suficiente. Con sentido y urgencia, aquí tenemos el compromiso con el crecimiento de la economía colombiana, con el desarrollo y aprovechamiento de todas las capacidades que tiene nuestro país”, expresó José Manuel Restrepo.

Y agregó tras el encuentro con los ministros: “Uno de los propósitos centrales del presidente Abelardo De La Espriella es lograr un crecimiento significativo en la economía colombiana”.

José Manuel Restrepo se reunió con un grupo de ministros Foto: Vicepresidencia

“Estamos aquí parte del equipo de gobierno, carteras que se relacionan directamente con el desarrollo productivo y el crecimiento competitivo de nuestro país. Estas carteras asumen hoy el compromiso de iniciar, por instrucciones del presidente, una célula de trabajo que tiene como propósitos la generación de incentivos y de mecanismos de estabilidad jurídica para el desarrollo de la inversión en Colombia”, recalcó el vicepresidente.

Finalizó la reunión entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y varios ministros para dar cumplimiento a la orden del presidente Abelardo De La Espriella sobre las primeras funciones que le delegó: “Tarea de coordinación”. pic.twitter.com/dffRsRuUzI — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Además manifestó frente a sus funciones: “La construcción de un banco de proyectos de alto valor agregado que permitan el desarrollo de esa inversión. El diseño de mecanismos para simplificar tanta norma”.

Estas son algunas de las misiones que deberá desarrollar el vicepresidente:

Coordinar la creación de una estrategia para fortalecer el talento humano, especialmente en economía digital, tecnología, ciencia e innovación, y promover la exportación de servicios.

Impulsar la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado mediante tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos, para mejorar los servicios públicos.

Coordinar acciones para dinamizar sectores estratégicos como la generación y transmisión de energía, los hidrocarburos y la minería, además de promover energías renovables.

Facilitar y acelerar inversiones y proyectos estratégicos, incluidos los Proyectos de Interés Nacional Estratégico, así como promover la internacionalización de empresas y la llegada de inversión extranjera al país.

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