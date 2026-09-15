En pleno evento en el Chocó, Abelardo De La Espriella reveló secreto con la gobernadora Nubia Córdoba: “Aburrir de verme”

Este martes 15 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó una agitada agenda de trabajo en el departamento del Chocó, región que fue una de las más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

En un discurso que dio el jefe de Estado en un evento sobre la entrega de casas para los damnificados del fuerte sismo, De La Espriella aseguró que es el mandatario que más veces ha visitado esa región del país.

Fico Gutiérrez dijo qué hay detrás de la posición de Petro y Cepeda sobre el protocolo para ingreso a universidades durante disturbios

Además, en uno de los apartes de su intervención reveló que le dijo a la gobernadora Nubia Córdoba que se iba a aburrir de verlo tan seguido.

“Hoy no vine al Chocó a hacer otro anuncio, este es un gobierno de resultados. Vine a entregar hechos concretos, querida gobernadora. Hace apenas unas pocas semanas el terremoto golpeó con una fuerza brutal a nuestro país y el Chocó fue uno de los departamentos más afectados”, dijo el jefe de Estado desde Quibdó.

Desde el Chocó, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró ser el mandatario que más veces ha visitado esa región en “toda la historia del departamento”: “Le dije a la gobernadora que se iba a aburrir de verme”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/PqC7GuZgJ8 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 15, 2026

Y anotó: “Derribó viviendas, destruyó sueños y dejó a miles de familias preguntándose cómo iban a volver a empezar. Desde el primer momento les dije a todos los afectados que no estaban solos, que tenían presidente y creo que soy el presidente que en toda la historia del departamento ha venido más veces en tan poco tiempo al Chocó. Le dije a la gobernadora que se iba a aburrir de verme; espero que eso no sea así”.

“Les dije también a todos los afectados que esta recuperación, esa reconstrucción, esa patria milagro la íbamos a hacer con velocidad, con gerencia y convocando al país alrededor de un mismo propósito”, recalcó el presidente De La Espriella.

Sumado a ello, afirmó: “Aquí en el barrio Medrano de Quibdó, entregamos la primera de mil viviendas donadas por la Fundación Grupo Argos. La verdad es que no tengo sino agradecimiento con Argos. Y quise venir personalmente a entregar esta primera casa porque detrás de cada cifra hay una familia, detrás de cada tragedia hay sueños, detrás de cada situación hay una historia. Y con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad que se abre para esas familias”.

Entretanto, la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, destacó el acompañamiento que ha tenido por parte del Gobierno del presidente De La Espriella.

Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Niche, cabecilla del ELN: “Los vamos a acabar”

“El Gobierno nacional ha acompañado en todo momento al departamento del Chocó en la gestión de esta emergencia. Y este no ha sido un camino fácil. En lo territorial hemos tenido que articular el apoyo de todos los actores que han prestado su diligencia para administrar una emergencia con estas dimensiones. No ha estado solo el sector público, y no podríamos hacerlo solos. La filantropía, el sector privado, la cooperación internacional, toda la solidaridad del país ha sido fundamental para avanzar más rápido. Sin embargo, las acciones de ley que le corresponden al Estado han estado lideradas por el Sr. Presidente de la República y han sido ejecutadas en el nivel territorial con la mayor presteza”, anotó.

Y finalizó: “El Chocó es el primer departamento en comenzar el pago del subsidio de arrendamiento, ya estabilizó la asistencia humanitaria, ya tiene banco de materiales consolidado, ha comenzado la fase de construcción y de reparaciones de acuerdo a la disposición de lotes por parte de los municipios, y ya está dispuesta para ellos la asistencia técnica en los procesos de caracterización. Todo esto es importante, pero se ha ido aún más allá con la estructuración de un Plan Chocó, que con la convocatoria del Gobierno nacional al sector empresarial, ha planteado una ruta de transformación de fondo que no busca solo reconstruir lo que había; sino potenciar el desarrollo integral del territorio y jalonar la inversión. No hay emergencias sencillas. Mucho menos para un departamento con tantas precariedades de base que no permitirían que todo pueda resolverse en un mes. Hay mucho que hacer. Sin embargo, avanzamos con paso sólido hacia una recuperación que no busca solo reconstruir, sino además cerrar brechas históricas”.