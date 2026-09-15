Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Niche, cabecilla del ELN: “Los vamos a acabar”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de otra acción de la Fuerza Pública contra estructuras criminales. En esta oportunidad, el objetivo fue la guerrilla del ELN.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario colombiano, tras los enfrentamientos fueron dados de baja cinco integrantes de ese grupo terrorista, entre los que se encuentra el señalado cabecilla alias Niche.

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“¡Golpe contundente al ELN en el sur de Bolívar! En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del grupo narcoterrorista ELN. El resultado: cinco integrantes dados de baja, seis armas largas incautadas, además de munición y material de intendencia”, indicó el jefe de Estado en sus redes sociales.

De La Espriella avanzó en los detalles del golpe al ELN: “Entre los dados de baja está alias Niche, cabecilla de comisión de la compañía Simón Bolívar, con 11 años de trayectoria criminal y capacidad para planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas. También reclutaba y entrenaba integrantes en el manejo de explosivos y drones”.

“Alias Niche aparece vinculado a múltiples ataques contra nuestra Fuerza Pública, incluido el atentado de Aguachica de diciembre de 2025, en el que fueron asesinados siete soldados y otros 30 resultaron heridos. En el combate resultó herido nuestro soldado profesional Luis Torres Triana, quien fue evacuado al Hospital Universitario de Bucaramanga. Toda nuestra solidaridad con él y su familia. Esperamos su pronta recuperación”, subrayó el mandatario colombiano.

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El presidente de la República concluyó en sus redes sociales: “Este golpe afecta directamente el mando y control, la capacidad terrorista con drones y los corredores de movilidad criminal del ELN en el sur de Bolívar. A quienes asesinan a nuestros soldados y aterrorizan a los colombianos se los digo con absoluta claridad: que se agarren, porque los vamos a perseguir con toda la capacidad legítima del Estado. ¡Los vamos a acabar! No tendrán santuario en un solo centímetro de Colombia”.