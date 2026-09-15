Las dos polémicas que le costaron el cargo al director del Dane: Abelardo De La Espriella lo declaró insubsistente

La Casa de Nariño informó este lunes que el presidente Abelardo De La Espriella declaró insubsistente al director del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), Ricardo Valencia Ramírez, por una serie de decisiones que no cayeron muy bien en el Gobierno nacional. SEMANA documentó los dos episodios que le costaron el cargo al reconocido economista.

El primer hecho ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando Valencia Ramírez citó a los medios de comunicación y socializó los resultados del mercado laboral de julio de 2026, datos recogidos durante la administración de Gustavo Petro. Frente a la prensa, él confirmó que la tasa de desocupación del país fue del 8,1 %, lo que representó una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

La incomodidad del Gobierno nacional es que el director del Dane socializó unos números cuyo método fue cuestionado por la opinión pública al calor de las elecciones, y frente a las hipótesis de una supuesta manipulación. Precisamente, el funcionario descartó frente a los medios de comunicación una aparente anomalía en esa estadística.

Dane se defiende ante polémica por dudas con cifras de empleo

Así quedó documentado en la rueda de prensa: “A la actualidad, nosotros no hemos encontrado ninguna anomalía en los cálculos de los indicadores de mercado laboral; es una operación, la gran encuesta integrada de hogares, que se lleva a cabo siguiendo los estándares de la Organización Internacional para el Trabajo, que tiene, además, una cadena de valor con controles (…)”.

La inconformidad de la Casa de Nariño, hecha pública este 14 de septiembre cuando se oficializó la declaración de insubsistencia del director, es que no sometió los números a una evaluación exhaustiva: “La decisión se produce luego de que el saliente director, Ricardo Valencia, afirmara, sin que previamente se hubieran adelantado auditorías profundas, que no había encontrado anomalía alguna en los indicadores del Dane correspondientes al mes de julio, cifras producidas durante el último mes del gobierno anterior”.

El segundo momento que fracturó la relación entre el funcionario saliente y el Gobierno nacional fue la convocatoria a una segunda rueda de prensa, programada para el 7 de septiembre, donde el director iba a socializar los resultados de la inflación del mes de agosto. Minutos antes de que comenzara el evento, fue cancelado.

Ricardo Valencia Ramírez, exdirector del Dane. Foto: Dane

Al parecer, Ricardo Valencia Ramírez también habría violado la directiva presidencial 001, que estableció el protocolo de comunicaciones del Ejecutivo. El documento, entre tantas cosas, ordenó que cualquier tipo de declaraciones de ministros y directores de departamento debe coordinarse con el equipo de prensa de la Casa de Nariño.

El Gobierno nacional lo narró de la siguiente manera en un comunicado: “El saliente director hizo caso omiso de la directiva presidencial 001, desconociendo instrucciones presidenciales de obligatorio cumplimiento. Las directivas presidenciales deben ser acatadas por los funcionarios del Gobierno y la coordinación institucional constituye un principio esencial para garantizar una administración pública ordenada, coherente y eficaz”.

Una vez se oficializó la salida de Valencia Ramírez, la Casa de Nariño confirmó que el economista Juan Manuel Alvarado Nivia será el nuevo director del Dane, y se reveló que el presidente De La Espriella confirmó su idoneidad para el cargo en medio de la organización de ayudas destinadas a atender a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Juan Manuel Alvarado, nuevo director del Dane

Frente a las polémicas que se tuvieron con el saliente funcionario, se comunicó que la revisión de los números del Dane será una de sus prioridades: “La nueva dirección del Dane tendrá entre sus primeras responsabilidades adelantar una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia sus resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado”.