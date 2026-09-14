Juan Manuel Alvarado, nuevo director del Dane.

Luego de que el presidente Abelardo De La Espriella declarara insubsistente a Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se anunció a Juan Manuel Alvarado como nuevo líder de la entidad.

Se conoció que Alvarado es economista oriundo del Caribe y que cuenta con una hoja de vida que respalda su designación.

“El presidente conoció su trabajo durante la organización de las ayudas destinadas a las víctimas del terremoto, donde pudo constatar directamente su capacidad de gestión y compromiso con el servicio público”, dijo la Casa de Nariño en un comunicado.

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También se detalló que una de sus primeras tareas será adelantar una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar con transparencia sus resultados al país y avanzar en la modernización de una de las instituciones fundamentales para la toma de decisiones del Estado.

“El propósito es llevar al Dane plenamente al siglo XXI, fortalecer sus capacidades institucionales y tecnológicas, y garantizar que el Gobierno y los colombianos dispongan de información estadística rigurosa, independiente, confiable y acorde con las realidades que impactan directamente la vida de los ciudadanos”, agregó el Gobierno.