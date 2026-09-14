Confidenciales

MinDefensa convoca una reunión urgente para analizar decisiones de jueces de la República

Los togados han frenado bombardeos y el inicio de la aspersión aérea en Putumayo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
14 de septiembre de 2026 a las 9:25 a. m.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, hará reunión para analizar las contramedidas tras las recientes decisiones judiciales que frenan acciones de la fuerza pública.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, hará reunión para analizar las contramedidas tras las recientes decisiones judiciales que frenan acciones de la fuerza pública. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las recientes decisiones judiciales contra políticas de seguridad y orden público generaron que el ministro de Defensa, Jorge Mora, citara a una reunión privada este lunes para analizar con oficiales y equipos jurídicos los fallos emitidos recientemente por jueces de la República.

Entrevista
Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, analizará alternativas tras las recientes decisiones judiciales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La decisión judicial más reciente fue la de un juez que suspendió el inicio del plan piloto de fumigación aérea contra cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo.

Se tenía previsto, de acuerdo con fuentes de la Policía, que el plan piloto iniciara este martes 15 de septiembre en el sur del país; sin embargo, por decisión judicial, la acción de la Policía quedará suspendida.

Otras decisiones que han emitido los jueces contra las órdenes del presidente Abelardo De La Espriella a la Fuerza Pública fue la de suspender los bombardeos en el departamento de Guaviare.