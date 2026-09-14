Las recientes decisiones judiciales contra políticas de seguridad y orden público generaron que el ministro de Defensa, Jorge Mora, citara a una reunión privada este lunes para analizar con oficiales y equipos jurídicos los fallos emitidos recientemente por jueces de la República.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa, analizará alternativas tras las recientes decisiones judiciales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La decisión judicial más reciente fue la de un juez que suspendió el inicio del plan piloto de fumigación aérea contra cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo.

Se tenía previsto, de acuerdo con fuentes de la Policía, que el plan piloto iniciara este martes 15 de septiembre en el sur del país; sin embargo, por decisión judicial, la acción de la Policía quedará suspendida.

Otras decisiones que han emitido los jueces contra las órdenes del presidente Abelardo De La Espriella a la Fuerza Pública fue la de suspender los bombardeos en el departamento de Guaviare.