Policía revela que usará dos aviones para reiniciar la aspersión aérea contra cultivos ilícitos

La Policía Antinarcóticos reveló el plan piloto que iniciará el próximo martes para atacar con aspersión aérea cultivos ilícitos en el departamento del Putumayo.

La autoridad indicó que se utilizarán dos aviones AT-802.

Indicó la Policía que “desarrollará en el departamento del Putumayo un plan piloto de aspersión aérea, concebido como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para su ejecución”.

Añadió la Policía que: “El plan piloto tiene como propósito evaluar la eficiencia de la aspersión aérea, así como su aplicación bajo las condiciones técnicas y operacionales establecidas”.

Respecto a la logística, se informó por parte de la Policía Antinarcóticos que: “Para el desarrollo de esta actividad operacional se cuenta con dos aeronaves AT-802, plataforma destinada a la aplicación aérea del producto autorizado, exclusivamente en los polígonos habilitados y bajo las condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad previstas”.

Dentro de los otros parámetros del Plan Piloto, informó la Policía que: “Este proyecto permitirá generar información técnica y científica que contribuya a determinar la pertinencia de la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea, conforme a los resultados obtenidos durante el proyecto piloto”.

Añadió además la Policía que el Plan Piloto cuenta con límites operacionales. “El plan piloto contempla criterios de restricción, por lo cual no serán incluidas las áreas que presenten condiciones especiales, entre ellas, comunidades afrodescendientes, territorios colectivos y demás grupos sujetos a especial protección”.

“Se contempla la exclusión de zonas de protección ambiental y áreas protegidas, zonas asociadas a cuerpos de agua, ríos y demás áreas ambientalmente sensibles, así como aquellos territorios que, de acuerdo con la normatividad vigente y los estudios técnicos correspondientes, deban ser objeto de exclusión”, explicó la Policía Antinarcóticos.