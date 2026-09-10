La batalla silenciosa contra el suicidio en Colombia: así le fue al país en lo que llevamos del año

Hay un dato que cambia la lectura de las cifras y que prende las alarmas de las autoridades: durante los primeros meses de 2026, más personas fueron reportadas por intentos de suicidio que en el mismo periodo del año anterior. La Procuraduría pidió reforzar las medidas de prevención y atención en salud mental.

Septiembre Amarillo: el llamado a reconocer las señales de alerta en la salud mental

Hoy, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, repasamos las cifras.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales y a los actores del sistema de salud para fortalecer las acciones de prevención y eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud mental.

Las cifras muestran una situación que merece especial atención. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), durante 2025 los intentos de suicidio habían disminuido un 8,2 %, al pasar de 38.769 casos en 2024 a 35.587.

Sin embargo, la tendencia cambió este año.

Con corte al periodo epidemiológico VIII, correspondiente a agosto de 2026, se habían registrado 23.731 casos de intento de suicidio, frente a los 22.471 reportados en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de un 5,6 %.

El panorama cambia cuando se revisan los suicidios consumados. Según cifras de Medicina Legal, en 2024 se registraron 2.984 casos, mientras que en 2025 la cifra descendió a 2.823, una reducción de un 5,39 %.

Durante 2026 también se mantiene esa tendencia a la baja, aunque de manera mucho más leve. Con corte a junio, Medicina Legal contabilizó 1.326 suicidios, frente a los 1.352 registrados durante el mismo periodo de 2025. La disminución es de un 1,92 %.

Es decir, mientras las muertes registradas presentan una reducción, los reportes de intentos de suicidio muestran un comportamiento contrario. Para la Procuraduría, “esta situación evidencia que la conducta suicida continúa siendo un desafío de salud pública en el país”.

El organismo de control destacó además la existencia de nuevas herramientas para enfrentar el problema. Entre ellas está la Resolución 0347 de 2026, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, que estableció la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Conducta Suicida e incorporó el denominado Código Dorado, diseñado para activar una respuesta integral y oportuna ante situaciones de riesgo.

La Procuraduría pidió que estas medidas “no se queden únicamente en el papel y sean implementadas efectivamente en los territorios”. Para ello, insistió en fortalecer las redes de cuidado, la atención primaria, la intervención en crisis y el seguimiento de quienes han presentado intentos de suicidio.

También llamó a mejorar la articulación entre sectores como salud, educación, trabajo, justicia, deporte, cultura y tecnologías de la información.

El mensaje del Ministerio Público es claro: las cifras no permiten bajar la guardia. Aunque el número de suicidios presenta una leve disminución, el aumento de los intentos revela que la prevención y la atención oportuna siguen siendo una tarea pendiente para el país.