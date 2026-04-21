Convocan velatón por la estudiante que se quitó la vida en la Universidad Sergio Arboleda

En horas de la tarde del lunes 20 de abril se dio a conocer la muerte de una joven en la sede principal, en Bogotá, de la Universidad Sergio Arboledad, ubicada en la calle 74 con carrera 14.

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La estudiante se lanzó desde el cuarto piso de uno de los edificios de la institución y las autoridades le confirmaron a SEMANA que se trató de un suicidio.

El caso fue asignado directamente al CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y, en diálogo con este medio, la institución aseguró que se está a la espera del dictamen de Medicina Legal y que ya está adelantando una investigación para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, la universidad canceló las clases de la jornada de este 21 de abril y, por medio de un comunicado, confirmó lo ocurrido, expresando sus condolencias a la familia.

“Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, se lee en el documento.

Velatón a las 6:00 p. m. por la muerte de la estudiante

Los amigos de la fallecida y, en general, la comunidad estudiantil se encargaron de difundir una imagen con el objetivo de invitar a todos aquellos que la conocieron o que empatizan con su caso a una velatón en su honor.

“Hoy la comunidad de la Universidad Sergio Arboleda se viste de luto. Nos despedimos de la estudiante (...), quien partió dejando un vacío inmenso en todos nuestros corazones. La vida muchas veces transita entre la desilusión y la tristeza. Hay momentos en los que el camino se torna difícil y parece no haber salida; sin embargo, como sociedad tenemos el compromiso ineludible de respetarla, cuidarla y valorar a cada ser humano como a nosotros mismos”, se lee en la publicación.

Por otra parte, en el texto aseguran que la estudiante se fue “en medio de una tormenta” pero que, aun así, su memoria se quedará en aquellos que tuvieron el placer de conocerla y para que estos casos no sigan sucediendo.

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“No podemos permitir que el silencio gane. Debemos construir espacios seguros, ser más empáticos y dejar de centrarnos tanto en nuestras propias vidas para empezar a mirar a quien camina a nuestro lado. Que la empatía nos permita estar presentes y cuidar de nuestro entorno”, expresaron.

La velatón será este 21 de abril sobre las 6:00 p. m. en la sede principal de la Universidad Sergio Arboleda, donde ocurrieron los hechos.

Velatón en honor a la estudiante que murió en la sede principal de la Sergio Arboleda. Foto: Redes sociales estudiantes

La eucaristía en su honor

La universidad compartió por medio de sus redes sociales la invitación de una eucaristía solemne en memoria de la estudiante sergista.

En el comunicado, la institución convoca a la comunidad académica, familiares, amigos, docentes y compañeros, a reunirse el miércoles 22 de abril de 2026 en la Capilla Santa María, en Bogotá, con el propósito de rendir homenaje, acompañar a sus seres queridos y encontrar consuelo colectivo en medio del difícil momento.