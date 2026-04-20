Universidad Sergio Arboleda se pronuncia tras el deceso de una estudiante en sus instalaciones

En la tarde de este lunes, 20 de abril, se confirmó que una estudiante de primer semestre de la Universidad Sergio Arboleda cayó del cuarto piso de uno de los edificios de la sede del norte de Bogotá, ubicada en la calle 74 con carrera 14. Según reportes preliminares de las autoridades y testimonios recolectados en el sitio, la joven cayó desde esa altura.

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Comunicado oficial de la Universidad Sergio Arboleda. Foto: Universidad Sergio Arboleda

Tras el suceso, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la noticia y manifestando su pesar ante la situación.

“La Universidad Sergio Arboleda lamenta profundamente que en la tarde de hoy una estudiante de primer semestre falleció en las instalaciones de la Institución. Su partida conmueve profundamente a esta comunidad académica y la sume en un inmenso dolor”, expresó el centro de estudios.

Activación de protocolos y medidas institucionales

Una vez reportado el incidente, la universidad procedió con las acciones de emergencia correspondientes para gestionar la escena y establecer contacto con los organismos judiciales.

“Luego del trágico hecho y de manera inmediata, desde la Universidad se activaron todos los protocolos para atender la situación y se contactó a las autoridades competentes”, informó la oficina de comunicaciones de la entidad.

Como respuesta a la afectación emocional de los testigos y allegados, la institución enfatizó la disponibilidad de sus servicios de bienestar.

“Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad”, señaló la misiva.

Asimismo, la universidad extendió un mensaje de condolencias dirigido a los familiares, amigos, docentes y compañeros de la estudiante.

Declaratoria de luto y suspensión de clases

Debido a la magnitud del evento y en señal de respeto, la directiva tomó la decisión de interrumpir las actividades académicas programadas para la jornada de este martes, 21 de abril.

“La Universidad Sergio Arboleda declara luto en su comunidad académica y cancela sus clases de mañana, 21 de abril de 2026”, confirmó la institución al cierre de su pronunciamiento.

De acuerdo con las informaciones preliminares proporcionadas por las autoridades que atendieron el caso, el hecho ocurrió sobre las tres de la tarde.

Las unidades de criminalística e investigación de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las indagaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el deceso de la joven.