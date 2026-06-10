Temblor en Colombia este miércoles 10 de junio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, durante la madrugada de este miércoles 10 de junio, se registró un temblor que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander.

Según esa entidad, el sismo, que se registró a las 4:19 a. m., tuvo una magnitud de 3.3.

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“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-10, 04:19 hora local. Magnitud 3.3. Profundidad 150 km, Los Santos - Santander, Colombia”, indicaron puntualmente desde el SGC.

Por el momento, no hay reportes de organismos de socorro locales sobre daños materiales en esa población.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: