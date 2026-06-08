¿Lo sintió? Nuevo temblor sacudió a Colombia este 8 de junio

El Servicio Geológico Colombiano dio a conocer que este lunes, 8 de junio, se registró un nuevo temblor en Colombia. El movimiento telúrico se produjo a las 10:35 de la mañana en el nororiente del país.

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De acuerdo con la información entregada por la entidad, el epicentro tuvo lugar a 7 kilómetros de Los Santos, en el departamento de Santander. El sismo fue de magnitud 3.3 y tuvo una profundidad de 150 kilómetros.

La latitud exacta fue 6.82 y la longitud donde se presentó fue 73.11. Hasta el momento, no se han reportado daños o afectaciones por el temblor. Minutos después, a las 10:52, el Servicio Geológico Colombiano detectó otro movimiento telúrico en territorio colombiano.

El epicentro fue Zapatoca, Santander, y la magnitud 2.9. El sismo tuvo una profundidad de 151 kilómetros, similar al anterior. Esta zona está ubicada en el nido sísmico de Bucaramanga, un área que concentra aproximadamente el 60 % de los temblores en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.

“Un nido sísmico es una región que tiene una concentración inusual de actividad sísmica, de manera más o menos continua, y en Colombia tenemos el Nido Sísmico de Bucaramanga”, señaló la entidad.

Los sismos en la zona se caracterizan por tener una profundidad alrededor de los 150 kilómetros y magnitudes bajas a moderadas. Una de las teorías de su origen se asocia a fragmentos de “placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre”.

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El Servicio Geológico Colombiano y la Dirección General Marítima (Dimar) se pronunciaron en las últimas horas para descartar el riesgo de un tsunami en la costa pacífica colombiana tras el sismo de magnitud 8,2 registrado en Filipinas. Las entidades señalaron que, luego de evaluar las condiciones del evento y el comportamiento del océano, no existe amenaza para el territorio nacional ni se prevén afectaciones en las zonas costeras del país.