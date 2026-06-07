Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas este domingo, con epicentro en el mar frente a la ciudad de General Santos, en la región de Mindanao.

El hecho provocó la activación inmediata de alertas de tsunami y órdenes de evacuación preventiva en áreas costeras, según reportes de Phivolcs, el USGS y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

Reportan fuerte temblor de magnitud 5,8 este domingo, 7 de junio: este fue el epicentro

Terremoto de magnitud 7,8 en Filipinas activa alerta de tsunami y evacuaciones en el sur del país

El sismo ocurrió alrededor de las 7:37 de la mañana, hora local filipina, con una profundidad estimada de aproximadamente 35 kilómetros.

Esto lo clasifica como un evento de origen relativamente superficial dentro del contexto sísmico del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas más activas del planeta.

Hasta el momento, las autoridades filipinas continúan evaluando el impacto del sismo en infraestructuras y comunidades cercanas al epicentro.

No se han confirmado cifras oficiales de víctimas ni un balance consolidado de daños materiales, aunque se han reportado fuertes sacudidas en varias localidades del sur del país y la activación de sistemas de emergencia.

Filipinas, ubicada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, experimenta con frecuencia terremotos de gran magnitud debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico.

🚨Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió Filipinas este domingo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.



El sismo tuvo su epicentro en la isla de Mindanao y una profundidad de 10 kilómetros, según GFZ. pic.twitter.com/cYXSf7NZaS — Azucena Uresti (@azucenau) June 8, 2026

Alerta de tsunami y advertencias oficiales

La agencia estatal de sismología Phivolcs emitió una alerta de tsunami tras el evento.

Advirtió que el terremoto podría generar olas de más de un metro por encima del nivel habitual de la marea, con la posibilidad de alturas mayores en zonas cerradas como bahías y estrechos.

Según el aviso oficial, las primeras olas podrían llegar entre las 7:37 y las 9:37 de la mañana, hora local, con efectos que podrían prolongarse durante varias horas.

Phivolcs instó a la evacuación inmediata de las comunidades costeras hacia zonas más elevadas y recomendó a los propietarios de embarcaciones alejarse de la costa o permanecer en mar abierto hasta nuevo aviso, mientras se realizaban evaluaciones del comportamiento del mar.

En paralelo, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que era posible la generación de olas de tsunami en las “próximas tres horas” a lo largo de las costas de Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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Esto debido a la energía liberada por el movimiento telúrico en el fondo marino.

Es necesario tener en cuenta que las alertas de tsunami, en este tipo de eventos, suelen mantenerse de forma preventiva mientras se monitorea el comportamiento del nivel del mar.

Si los sensores no registran olas significativas, pueden ser reducidas o canceladas en las horas posteriores.