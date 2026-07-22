Así fue la condecoración que el distrito hizo a los bomberos por su labor tras los sismos en Venezuela

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital, Paula Ximena Henao Escobar, lideraron un acto de condecoración para los integrantes del grupo USAR COL-1. El reconocimiento se otorgó tras su colaboración en las labores de asistencia en Venezuela originadas por los sismos de junio de 2026.

Aumenta a 5.398 la cifra de muertos tras el doble terremoto en Venezuela

La ceremonia también sirvió de marco para exaltar la participación de la brigada en las pruebas de reclasificación nacional. Este proceso de evaluación ratifica que la delegación colombiana cumple las especificaciones operativas vigentes, bajo la coordinación directa de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Aumentan los muertos por la tragedia en Venezuela: así puede ayudar a los damnificados y desaparecidos

Respecto al impacto de la ayuda prestada en el país vecino, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó que “representantes diplomáticos y voceros de la comunidad venezolana manifestaron su agradecimiento por la pronta respuesta y la presencia de la delegación de Bogotá en la zona afectada”.

Balance operativo y rescate en la zona de desastre

El despliegue de ayuda se extendió entre el 26 de junio y el 6 de julio con el soporte logístico de la UNGRD. Durante diez jornadas de trabajo continuo, los especialistas superaron 192 horas de labores enfocadas en la revisión de edificaciones colapsadas, valoración de daños estructurales y búsqueda de personas atrapadas.

El procedimiento más relevante de la misión consistió en la localización y extracción con vida de Moisés Calzadilla, un menor de 11 años. Las maniobras de estabilización del terreno y retiro de escombros tomaron seis horas ininterrumpidas antes de concretar la atención médica del menor y su posterior reencuentro familiar.

Hoy condecoramos a los miembros del equipo de Búsqueda y Rescate de @BomberosBogota que viajaron a Venezuela luego del terremoto.



Ellos son ejemplo de profesionalismo, solidaridad y vocación de servicio. Son motivo de orgullo para toda la ciudad.



Gracias, gracias, gracias. pic.twitter.com/a64RlRusn1 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 22, 2026

Sobre el trabajo permanente de los integrantes del cuerpo de emergencias, el alcalde Carlos Fernando Galán comentó que con esta conmemoración “el Distrito reconoce la tarea constante que realizan los socorristas, destacando el valor técnico que representa para la ciudad contar con personal capacitado bajo estándares globales”.

Aval internacional de las Naciones Unidas

El evento ratificó la actualización de los avales concedidos bajo los lineamientos de la red INSARAG de la Organización de las Naciones Unidas. Esta credencial mantiene al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá facultado para intervenir en emergencias por colapsos estructurales tanto en Colombia como en misiones internacionales.

En un acto de reconocimiento para los uniformados que hace parte del equipo USAR COL 1, recientemente reclasificado por INSARAG y Naciones Unidas, el alcalde @CarlosFGalan reafirmó su apoyo total e irrestricto al fortalecimiento institucional de la entidad. pic.twitter.com/LwSywLy9kY — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) July 23, 2026

En relación con el proceso de preparación previa exigido para obtener este aval, la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, señaló: “El logro ante INSARAG requirió más de seis meses de capacitación técnica y más de 60 horas de maniobras prácticas en la escuela de formación para actualizar procedimientos operacionales”.

Las autoridades distritales concluyeron la actividad con la entrega de los distintivos al personal especializado. La administración distrital confirmó que el equipo mantendrá sus esquemas de entrenamiento continuo para preservar la capacidad de respuesta ante futuros eventos de magnitud en la región.