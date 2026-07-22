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Caos en la movilidad de Bogotá tras manifestación por la besatón en el Centro Comercial Andino: vías afectadas

Lo que inició como una concentración dentro del recinto terminó en una movilización en las calles.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

22 de julio de 2026 a las 9:21 p. m.
Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el centro comercial Andino.
Manifestantes de la comunidad LGTBIQ+ en el centro comercial Andino. Foto: Suministrado a SEMANA

La movilidad en el norte de la capital presentó alteraciones en horas de la noche de este 22 de julio tras el desarrollo de una manifestación ciudadana. Los asistentes a la convocatoria de una besatón iniciaron su concentración dentro del Centro Comercial Andino, pero con el paso de las horas se trasladaron hacia las vías exteriores del establecimiento.

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La ocupación del espacio público se concentró principalmente en la intersección de la calle 81 con carrera novena hasta la carrera once. Un grupo numeroso de personas bloqueó el paso vehicular en el sector, manifestando que la movilización buscaba visibilizar la defensa de sus derechos civiles y de expresión.

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El origen de la protesta se remonta a los hechos registrados durante el fin de semana en la zona de restaurantes. Dos jóvenes realizaban una grabación para redes sociales cuando un vigilante los abordó, pidiéndoles suspender las muestras de afecto argumentando la presencia de menores de edad en el recinto.

Reporte de movilidad y rutas alternativas

Hacia las nueve de la noche, las autoridades confirmaron la presencia continua de manifestantes en los alrededores de la carrera novena. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar vías alternas para evitar el congestionamiento en la zona afectada del norte de la ciudad.

Para los usuarios que se desplazan en sentido norte a sur, los organismos de tránsito sugirieron desviarse hacia los corredores principales. Las autoridades indicaron utilizar la Autopista Norte o la avenida carrera Séptima mientras el flujo vehicular se restablece completamente en el punto de la concentración.

Pronunciamiento oficial y acciones legales

Ante el descontento generado por la intervención de la seguridad privada, la administración del complejo comercial emitió un comunicado. El Centro Comercial Andino informó que su personal actuó bajo los protocolos establecidos para el establecimiento y confirmó la apertura de diálogos para ofrecer una disculpa pública a los involucrados.

A pesar de la declaración difundida por la empresa, las personas afectadas decidieron llevar el caso ante los estrados judiciales. Los jóvenes interpusieron una demanda formal ante las autoridades competentes con el objetivo de determinar las responsabilidades legales e imponer las sanciones correspondientes.