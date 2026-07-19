“Hemos encontrado zonas devastadas”: Israel describe el panorama en Venezuela tras el despliegue de su misión en los terremotos

SEMANA: ¿Cómo ha sido la experiencia de la misión israelí en Venezuela tras lo terremotos que golpearon el país el pasado 24 de junio?

Roni Kaplan: Esta es una misión conjunta entre el Ministerio de Exteriores de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos aquí con más de 30 especialistas israelíes y decenas de personas trabajando sobre el terreno para brindar una mano amiga al pueblo venezolano. Los mejores hombres y mujeres de Israel cruzaron miles de kilómetros para poner sus capacidades al servicio de la población afectada. Nuestros expertos están evaluando edificaciones para determinar cuáles siguen siendo habitables y cuáles representan un riesgo, de manera que las personas puedan regresar a sus hogares cuando sea posible. También estamos trabajando junto a las autoridades locales para elaborar planes de reconstrucción en las zonas más afectadas.

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SEMANA: ¿Qué han encontrado en las zonas afectadas tras los terremotos?

R.K.: Hemos encontrado una zona de aproximadamente 35 kilómetros que presenta daños muy severos en algunos sectores. Hay lugares que están prácticamente devastados y hemos visto mucho sufrimiento por parte de la población.

Israel tiene amplia experiencia en este tipo de misiones. Los expertos que están aquí han participado en operaciones de ayuda tras terremotos y huracanes en decenas de países del mundo, incluida Colombia. Además, cuentan con experiencia en la evaluación de estructuras dañadas por los miles de misiles que han sido lanzados contra zonas residenciales israelíes a lo largo de los años. Toda esa experiencia acumulada, producto de la realidad geopolítica de Oriente Medio, la estamos poniendo hoy al servicio de la población venezolana.

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SEMANA: ¿Cómo les ha servido esa experiencia adquirida en Israel para atender esta emergencia?

R.K.: Nos ha servido en muchos aspectos. Por ejemplo, en los procedimientos para intervenir edificios colapsados, intentando preservar al máximo los cuerpos de las víctimas que permanecen bajo los escombros. Ahora mismo estamos trabajando en una estructura donde hay víctimas atrapadas en los niveles inferiores del edificio. Junto con ingenieros locales, estamos diseñando una estrategia para retirar peso de las plantas superiores y poder acceder a los cuerpos sin causarles más daños.

Desde el punto de vista humanitario, psicológico y también espiritual para las familias, esto es muy importante. También estamos compartiendo conocimientos sobre reconstrucción, análisis estructural y sistemas de toma de decisiones basados en grandes volúmenes de datos e inteligencia artificial. Estamos recomendando mecanismos para el mapeo de daños, la clasificación de estructuras y la priorización de intervenciones. Toda esta experiencia tecnológica y operativa israelí está siendo puesta al servicio del pueblo venezolano.

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SEMANA: ¿Cuánto tiempo permanecerá la misión en Venezuela?

R.K.: Pensamos permanecer al menos hasta finales de la próxima semana. Sin embargo, esa es una decisión que dependerá del comandante de la misión y de la evolución de las necesidades sobre el terreno.

Labores de rescate en Venezuela. Foto: SEMANA

SEMANA: Más allá del aspecto técnico, ¿qué representa para Israel participar en una tragedia como esta?

R.K.: El pueblo judío aprendió a lo largo de su historia que, incluso después de las tragedias más profundas, siempre es posible reconstruir. Esa esperanza no es solo para nosotros; es un mensaje que queremos compartir con el mundo. Estamos en Venezuela porque creemos que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a reparar un mundo fracturado. El Estado de Israel y el judaísmo nos enseñan que la identidad no debe quedar atrapada en el dolor del pasado, sino impulsarnos a construir el futuro. Por eso estamos aquí. Creemos que la mejor respuesta ante una tragedia es tender una mano y ayudar a reconstruir.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la recepción de los venezolanos y de las autoridades locales?

R.K.: Hemos recibido mucho cariño por parte de una parte importante de la población. Hay vecinos que permanecen junto a los edificios esperando noticias de sus seres queridos y que nos abrazan y nos agradecen el trabajo que estamos realizando. También estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales a nivel técnico. Nuestro objetivo es compartir conocimientos y experiencia para contribuir a las labores de rescate y reconstrucción.

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SEMANA: ¿Cree que esta misión pueda contribuir a mejorar las relaciones entre Israel y Venezuela?

R.K.: Esa es una pregunta que corresponde responder principalmente a la diplomacia israelí y a las autoridades políticas. Nosotros estamos aquí como una misión humanitaria. Lo que sí puedo decir, a título personal, es que espero que esta cooperación pueda representar un nuevo comienzo. Pero nuestra presencia aquí no responde a consideraciones políticas. Estamos aquí porque cuando hay personas sufriendo, queremos ayudar, sin importar su nacionalidad, religión o ideología.