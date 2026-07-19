Benjamín Netanyahu viajará a Nueva York pese a las advertencias del alcalde Zohran Mamdani sobre ordenar su arresto

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, estaría estudiando si intentar detener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la próxima asamblea general de la ONU, programada para desarrollarse en el mes de septiembre, según declaró en una entrevista publicada este sábado.

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"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya”, dijo Mamdani a The New York Times el sábado. “Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional”, sentenció el alcalde de Nueva York.

Mamdani, que ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, añadió: “Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años”.

El alcalde admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.

Israel promete que Benjamin Netanyahu viajará en septiembre a la ONU mientras alcalde de Nueva York, el socialdemócrata Zohran Mamdani, se plantea su arresto. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images / AFP

“Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos”, afirmó al medio norteamericano, desatando toda una ola de reacciones alrededor del mundo, incluyendo Israel.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre lo dicho por Mamdani, asegurando que la visita del primer ministro realizará su visita con normalidad.

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“Mamdani está fallando en gobernar Nueva York. En lugar de enfocarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha elegido incitar hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel”, destacó el diplomático.

“No cambiará nada. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu vendrá a Nueva York, se dirigirá con orgullo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se presentará ante el mundo para afirmar la verdad de Israel y su inquebrantable derecho a defender a sus ciudadanos”, insistió.

El embajador sentenció que “si alguien debería ser arrestado, es el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani”.

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York.

En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

La CPI, con sede en La Haya, afirmó en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.