Alrededor del mundo, existen países que gozan de una imagen ampliamente positiva, mientras que otros arrastran una reputación poco favorable.

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Entre estos últimos se encuentra Argentina, cuya percepción internacional figura entre las más negativas, de acuerdo con un ranking reciente que clasifica a las naciones más rechazadas del año.

El estudio, elaborado por World Population Review, analizó los países que reciben una mayor cantidad de valoraciones desfavorables a nivel global.

Buenos Aires es una ciudad vibrante y llena de cultura. Foto: AFP

En ese listado, Argentina sobresale por ocupar el primer lugar entre los países latinoamericanos con peor percepción.

Dentro de la clasificación de las 30 naciones consideradas como las más odiadas del mundo, Argentina aparece en la posición número 24. Este resultado refleja, de forma general, la imagen que millones de personas tienen sobre el país.

Diversos aspectos, entre ellos ciertos rasgos culturales y comportamientos atribuidos a la población argentina, han contribuido significativamente a la construcción de esa percepción internacional.

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Según explica el informe, la imagen que proyecta cada nación está condicionada por múltiples factores, como las decisiones de sus gobiernos, la influencia cultural que ejercen y las intervenciones militares en las que participan, elementos que con frecuencia provocan opiniones desfavorables.

Buenos Aires, Argentina. Foto: Getty Images

Asimismo, la percepción pública también suele estar marcada por aspectos relacionados con el sistema político, la religión, las costumbres y las tradiciones predominantes de cada país, incluso cuando quienes emiten esas opiniones no poseen un conocimiento profundo sobre su realidad.

Estas valoraciones, ya sean favorables o negativas, desempeñan un papel importante al momento de entender cómo son vistos los distintos países dentro del contexto internacional.

Por otra parte, una publicación de The Washington Post sostiene que la actitud considerada arrogante de algunos argentinos ha sido un motivo recurrente de tensiones con otros países de América Latina, especialmente en asuntos vinculados con la política, la economía y las cuestiones raciales.

Personas protestan fuera del Congreso en una huelga nacional contra las reformas económicas y laborales lanzadas por el presidente argentino, Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 24 de enero de 2024. (AP Foto/Rodrigo Abd) Foto: AP

De acuerdo con ese medio, una parte de la sociedad argentina rechaza la idea de que su país forme parte del denominado Tercer Mundo y mantiene la convicción de que, en el futuro, Argentina puede consolidarse como una potencia con influencia no solo en América Latina, sino también a escala mundial.

Según los resultados del ranking, las cinco primeras posiciones están ocupadas por algunas de las principales potencias del mundo, un hecho que no resulta inesperado, ya que desde hace años mantienen una imagen internacional controvertida.

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En la mayoría de los casos, al igual que sucede con Argentina, esta percepción desfavorable está relacionada con aspectos como el liderazgo político, el modelo de gobierno, la influencia cultural y otras características que suelen ser objeto de críticas a nivel global.

El primer puesto de la clasificación corresponde a China. De acuerdo con el informe, el país recibe constantes cuestionamientos por su sistema político de carácter autoritario, su impacto en la contaminación ambiental y las políticas de censura que aplica en distintos ámbitos.

Calle Qianmen, Beijing, China Foto: Getty Images

En segundo lugar aparece Estados Unidos, cuya participación en asuntos internacionales suele generar controversia debido a su intervención en conflictos globales y a la percepción de que busca imponer sus propios intereses.