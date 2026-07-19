Shakira tuvo inesperado encuentro con Tom Cruise y dejó en evidencia el momento: “Mira quién vino”

Shakira se prepara para vivir el esperado cierre del Mundial 2026, donde Argentina y España se enfrentarán por la anhelada copa. Miles de personas presenciarán este partido en el mundo, viendo cuál selección saldrá victoriosa.

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En medio de la sorpresa por lo que ocurrirá en Nueva York este 19 de julio, las miradas de algunos curiosos se posaron en un particular post que realizó la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Shakira compartió en las historias del perfil una fotografía que se tomó antes de su show en el medio tiempo de la final, precisamente junto a Tom Cruise.

Ambos famosos se mostraron cercanos y sonrientes, ya que coincidieron en el evento deportivo que cierra tras un mes de partidos y euforia. Muchos fanáticos comentaron este encuentro, recordando los rumores que rodearon su buena energía y cariño.

Según se observó, Shakira posó en compañía de Tom Cruise, sonriendo y abrazándose ante la cámara, mientras dejaba un sentido mensaje por este instante que vivieron.

La colombiana escribió en el post unas breves palabras, dando detalles de lo que ocurrió en ese espacio.

La artista contó que el actor se acercó a saludarla y a desearle suerte por su presentación durante el espectáculo de medio tiempo, gesto que ella agradeció con un mensaje de cariño.

“Mira quién vino a decir hola y a desearme suerte. Te amamos, Tom Cruise”, escribió junto a la imagen, en la que ambos aparecen con lentes oscuros y ropa casual.