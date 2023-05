Shakira habría puesto ‘freno’ a Tom Cruise; exponen por qué la cantante no quiso nada con él

Shakira, con su llegada a Miami, se robó las miradas de millones de personas en las plataformas digitales, debido a los cambios que hizo en su vida. La estrella musical, a diferencia de lo que experimentaba en Barcelona, transformó su presente y comenzó de cero en compañía de Milan y Sasha, sus hijos.

La cantante reinventó su vida en Miami. - Foto: Instagram @shakira

Uno de los momentos que captó la atención de los curiosos fue la aparición de la barranquillera en un evento deportivo, donde coincidió con un famoso rostro de Hollywood. Imágenes dejaron a la vista un acercamiento, el cual desató especulaciones sobre un posible romance o interés entre ambos.

Según se observó, Shakira fue vista en el Paddock de la Fórmula 1, semanas atrás, junto al actor norteamericano Tom Cruise, con quien se le apreció muy feliz mientras recorría el lugar donde los equipos estaban alistando los últimos detalles previos a la carrera. Los dos sostuvieron una conversación, dialogaron y se cruzaron por el sitio, sin dar mayor indicio de una atracción.

Los famosos se mostraron muy cercanos durante un evento en Miami - Foto: Fórmula 1 vía Getty Images

No obstante, a raíz de estos contenidos se desató una ola de comentarios y rumores en los medios internacionales, los cuales puntualizaban que el artista estaba interesado en la cantante, al punto de coquetearle y enviarle flores a su residencia. Las expectativas quedaron en el aire, sin conocerse cuál era el rumbo de este encuentro casual que surgió en el evento deportivo.

Sin embargo, ante la ola de noticias, se conocieron nuevos detalles relacionados con la posición de la colombiana, destapando si estaba o no interesada en Tom Cruise. Una fuente cercana a la artista habría mencionado a un medio las razones por las cuales la celebridad no le correspondió al actor, enfatizando en sus motivos personales.

Tom Cruise camina en la parrilla durante el Gran Premio de F1 de Miami en el Autódromo Internacional de Miami el 7 de mayo de 2023 en Miami - Foto: Formula 1 via Getty Images

De acuerdo con lo reseñado por El Mundo, Shakira habría tomado una radical decisión y se la dio a conocer a Cruise, poniendo una barrera entre ambos para que no la sigan vinculando sentimental o amorosamente con él. La intérprete de Ojos así puntualizó en que estaba aún superando su duelo amoroso por lo que vivió con Piqué, además de que estaba enfocada completamente en Milan y Sasha.

El portal afirmó que la estrella musical ya le habría dicho al famoso rostro de Hollywood que no la buscara más, pues no estaba interesada en sostener ningún tipo de romance con él, a pesar de sentirse cómoda con la charla que tuvieron aquel día.

“Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, citó el medio, basándose en lo dicho por la fuente.

Shakira habría tomado decisión radical con respecto a su vida amorosa - (Photo by Bruce Glikas/WireImage) - Foto: Bruce Glikas/WireImage

Por el momento es claro que Shakira no está interesada en rehacer su vida sentimental con otro hombre, pues está enfocada en su familia y los procesos personales que lleva con su expareja por el bienestar de sus pequeños. Cada uno está centrado en sus planes, pero la colombiana no desea abrir las puertas de su corazón por ahora hasta sanar las heridas del pasado.

Con esta información se pondría fin a los rumores que la vinculaban con Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler, quienes la pretendieron, supuestamente, desde que abandonó España y se instaló en Miami a principios de abril. La celebridad estaría poniendo freno a los chismes, evitando quedar en boca de periodistas y usuarios en plataformas digitales.

Shakira se alista para despedirse de sus pequeños, quienes regresarán con Piqué a Barcelona durante las vacaciones de verano. La cantante estará sin sus niños por un tiempo, esperando para reencontrarse con ellos cuando le corresponda el 30% de este lapso de descanso.