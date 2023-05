“Hay química”: destapan nuevos detalles del encuentro entre Shakira y Tom Cruise

Shakira generó todo un revuelo mediático con su presencia en el pasado Grand Prix de la Fórmula 1 en Miami, donde no solo se reencontró con grandes amigos de la música, la moda y el cine, también dejó ver su nueva imagen de mujer soltera y empoderada luciendo conjuntos extremadamente sexys y juveniles que le van a hacer ver un aura de tranquilidad y soltura luego de vivir uno de los años más difíciles de su vida.

Entre los encuentros de Shakira en el Autódromo Internacional de Miami estuvo la grata charla que tuvo con el actor Tom Cruise, con quien se vio muy tranquila y amena y esto desató todo un tsunami de conjeturas y chismes sobre una nueva posible relación amorosa, ahora que los dos están solteros y supuestamente en búsqueda de un nuevo amor.

El actor estadounidense Tom Cruise y la cantante colombiana Shakira asistieron al Gran Premio de Fórmula Uno 2023 en el Autódromo Internacional de Miami. - Foto: AFP

Todos los medios de comunicación del mundo informaron sobre este nuevo dúo y fueron muchos los detalles que se conocieron posterior a dicho encuentro, como que Tom sí estaba interesado en una relación sentimental con la colombiana y muestra de ello habría sido un presente que le habría enviado a la cantante que contenía flores y chocolates, asunto que también le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Fueron varias las fuentes anónimas que salieron a desmentir que entre Tom y Shakira hubiera un acercamiento más allá del amistoso, pues dicen que el actor y la cantante son amigos de vieja data y solamente aprovecharon la coincidencia para “desatrasar cuaderno” y retomar la amistad, que se vio distanciada por la estadía de la colombiana en España, cuando estaba de novia con Gerard Piqué.

Pero ahora Page Six vuelve a poner el tema sobre la mesa y otra vez los millones de fanáticos de la colombiana están revolucionados, pues dicho portal estadounidense publicó que una fuente cercana a Tom dijo que entre él y la diva latina “hay química. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y ese podría ser Tom”, volviendo a avivar los rumores sobre un posible cortejo.

Shakira y Tom Cruise están dando de qué hablar. - Foto: Getty Images

Cabe resaltar que muchos de los fans de Shakira que están en contra de la posible relación de ella y el actor, han revivido las declaraciones que dio Ana de Lourdes, mujer cercana a la barranquillera, quien dejó claro que si hay una intención por parte de Cruise de acercarse a la intérprete de Hips Don’t Lie, no será correspondido.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, declaró la mujer al portal y añadió que “ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”.

Por el momento ninguna otra fuente ha dado declaraciones adicionales al respecto y lo que más está navegando en la nube sobre los pretendientes de la barranquillera tienen que ver con dos deportistas. En primer lugar, están los encuentros de Shakira con el piloto Lewis Hamilton, con quien la barranquillera compartió en un restaurante en Miami luego de la carrera a la que asistió y días después departieron en un lujoso yate.

Le llueven comentarios a la colombiana por bikini usado con Lewis Hamilton. - Foto: Getty Images

Por otro lado, también aparece el basquetbolista de los Heat, Jimmy Butler, todo porque los fans de Shakira se han percatado que tanto él como ella le dieron el follow respectivo a los perfiles del otro, es decir, se empezaron a seguir oficialmente en Instagram y esta sería la prueba de que algo estaría iniciando entre el deportista que mide algo más de dos metros y la cantante colombiana.

Queda esperar con quién más se encuentra Shakira en los próximos días en Miami, pues su agenda social está más que activa y de pronto alguno de sus supuestos pretendientes repite “cita” con la cantante en la capital de la Florida.