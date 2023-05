Revelan el ‘as bajo la manga’ de Piqué para demandar a Shakira: “Afectaría a la imagen de la cantante”

Acróstico, la enternecedora canción que Shakira interpretó junto a sus hijos, Milan y Sasha, no solo le ha generado elogios. Desde España aseguran que Gerard Piqué está molesto por cuenta del video en el que figuran sus dos pequeños y considera demandar a la colombiana, en buena medida azuzado por su abogado, Ramón Tamborero.

De acuerdo con el periodista Pepe del Real, en El programa de Ana Rosa, el exjugador del FC Barcelona está ultimando detalles de la demanda contra su expareja. Sin embargo, Antonio Rossi, otro periodista, informó que Piqué al parecer no está convencido de su decisión, pero su abogado le asegura que es lo correcto.

“El convenio actual no contempla el tema de la exposición de los niños en este contexto. Los abogados de Shakira están muy tranquilos, porque no se contempla”, comentó Antonio Rossi durante el programa.

Sasha aparece cantando en el más reciente video de Shakira. 'Acróstico' es una dedicatoria a sus hijos. - Foto: Youtube

Pero el abogado del exfutbolista no piensa lo mismo. “Piqué no quiere guerra, pero Tamborero está insistiendo en que denuncie”, agregó.

Lo cierto, según Antonio Rossi, es que más allá de que Piqué demande o no a Shakira, tiene un “as bajo la manga” en caso de que llegue a acudir a la justicia más adelante.

“Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría a la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación con sus hijos”, comentó en el programa que conduce Ana Rosa Quintana.

Piqué parece enamorado de Clara Chía, pero no se olvida de sus hijos Milan y Sasha. - Foto: @3gerardpique

Así mismo, aseguró que más allá de las pullas que Shakira le ha dejado a través de algunas canciones, como la Music Session # 53junto a Bizarrap, Piqué no tiene interés en pelear legalmente con ella, aunque sí lo dejó desconcertado la aparición de Milan y Sasha en el video de Acróstico.

“Piqué no va a ejercer acciones legales por supuesto, primero porque parece ser que el contexto en Estados Unidos no es el mismo que el de aquí (...) no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, agregó Rossi.

“Piqué cree que Shakira usó emocionalmente a sus hijos”

Una semana atrás, Europa Press documentó el desconcierto de Piqué por el video de la canción Acróstico.

“No entiende que se haya utilizado la imagen de Milan y Sasha para un tema tan comercial como una canción, que se va a monetizar. Gerard cree que Shakira ha usado emocionalmente a sus hijos, ya que el videoclip representa su mudanza del que fue su hogar familiar, cerrando así una etapa y comenzando otra en la que ha borrado a Piqué de un plumazo”, escribió Europa Press basándose en lo que se dijo en el programa.

Milan y Sasha, a quienes estuvo dedicada la canción 'Acróstico'. - Foto: fotograma, 2.54, Shakira - Acróstico (Official Video), Shakira, Youtube

De igual manera, la agencia de noticias había vaticinado que el empresario de Kosmos tomaría acciones en contra de la celebridad mundial, por lo que recurrió a su abogado, Ramón Tamborero, para decidir cómo manejar el asunto.

“Dejó que la cantante se llevase a los niños a Miami porque no quería una guerra con Shakira que ella ya había comenzado, y principalmente para proteger la intimidad de sus hijos; de ahí que le haya sentado tan mal que protagonicen el último videoclip y ni siquiera se lo hayan comunicado”, dice la publicación, que cita el programa televisivo Ya es mediodía.

Acerca de la molestia del exjugador de fútbol, también se había hablado en Ahora Sonsoles. “Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué haya conocido que sus hijos participan en este videoclip solo cuando el videoclip ha visto la luz”, dijeron.