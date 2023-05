La reacción de Carolina Cruz al ver a Shakira cantando ‘Acróstico’ con sus hijos Milan y Sasha

La presentadora de ‘Día a día’ no dudó en hacer eco de la interpretación familiar de la nueva balada de la barranquillera.

Acróstico, la última canción lanzada por Shakira, sigue enterneciendo a sus seguidoras, especialmente a quienes comparten con ella el sentimiento de ser mamá. De los últimos cuatro sencillos, fue el primero en el que no se refirió a Gerard Piqué y en el que apostó por regresar a las baladas. El resultado no pudo ser mejor y así se lo reconocieron algunas personalidades de la farándula como Carolina Cruz.

Este 15 de mayo, tres días después de compartir con sus fanáticos Acróstico, sorprendió con el video oficial de la canción, dado que estuvo acompañada por Milan y Sasha, sus hijos con Piqué y con quienes se mudó a Miami recientemente.

Shakira le dedicó 'Acróstico' a sus dos polluelos. - Foto: fotograma, 2.24, Shakira - Acróstico (Official Lyric Video), Shakira, YouTube

En el video, a ambos se les vio tocando el piano y cantando, pero cada uno tiene su especialidad, como lo explicó Shakira con una publicación en Instagram.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha. - Foto: Instagram @shakira - Fotograma Min 1:17 l Shakira - Acróstico (Official Lyric Video)

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, escribió.

“Milan y Sasha, es tan bonito ver cómo abren sus alas para empezar a realizar sus sueños. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, agregó Shakira.

Recientemente, Piqué estuvo en una pizzería de Miami con sus hijos. - Foto: @laleggendapizzeria

En ese contexto fue que Carolina Cruz reaccionó a la canción ‘Acróstico’ o, mejor, al video en el que se ve a Shakira junto con Sasha y Milan, a lo mejor porque le recordó a los dos hijos que tiene con Lincoln Palomeque: Matías, el mayor, y Salvador, el más pequeño.

Sasha aparece cantando en el más reciente video de Shakira. 'Acróstico' es una dedicatoria a sus hijos. - Foto: Youtube

La presentadora de Día a día subió en sus historias de Instagram, donde suma más de 7 millones de seguidores, un fragmento de la canción que dice: “Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad, quererte” y que precede al fragmento que canta Sasha.

Carolina Cruz y Salvador, el menor de sus hijos. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

A la historia, Carolina Cruz la acompañó con una descripción: “Ella, ellos”, y dos emojis, el de un corazón y el de una familia.

La reacción de Carolina Cruz al video de Shakira cantando con sus hijos. - Foto: Instagram: @carolinacruzosorio

Un par de acrósticos para Milan y Sasha

Como se había especulado debido a la portada oficial de la canción y al fragmento de la letra que se filtró, la canción Acróstico fue pensada en sus hijos.

El primer fragmento de la canción estuvo dedicado a su hijo mayor, Milan, el más cercano a Gerard Piqué, y dejó ver lo difícil que fue para Shakira ocultar la tristeza que le dejó la infidelidad del exfutbolista y despedirse de él tras doce años como pareja.

Gerard Piqué junto a sus dos hijos Milan y Sasha. - Foto: Tomado de Instagram Gerard Piqué

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Algunos sectores de la prensa española cuestionan el daño que Shakira les estaría causando a sus hijos al exponer públicamente las críticas contra Piqué y su nueva pareja en sus recientes canciones. - Foto: Tomada del instagram de Shakira

En cuanto a la parte de la letra pensando en Sasha, su hijo menor, llamó la atención el mensaje de fortaleza y de perdón, más allá del daño que algunos causen. Eso sí, en la tercera línea parece que le dejara una ‘pulla’ a Piqué, por no luchar hasta el fin por la relación amorosa que sostuvieron durante 12 años.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.