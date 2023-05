Periodista colombiana reveló la mala experiencia que pasó con Alejandro Sanz; aseguró que “se acabó el amor”

Alejandro Sanz es uno de los mayores exponentes de la música internacional, debido a la sólida carrera que construyó en la industria musical con el pasar del tiempo. Su trabajo lo llevó a brillar completamente ante un público diverso, conquistando con sus letras, su tono de voz y su trabajo con diversos géneros.

El cantante enamoró con la colaboración que hizo hace años con Shakira, - Foto: Captura de pantalla YouTube Shakira

El español cautivó con los lanzamientos musicales que realizó desde hace varios años, además del talento que plasmó al interpretar temas como Corazón partío, Amiga mía, La locura (junto a Shakira), No me compares y Mi soledad y yo. Poco a poco su voz cruzó fronteras, llevándolo a que millones de personas quisieran conocerlo o tener un acercamiento con él.

Recientemente, Alejandro Sanz se convirtió en protagonista de una anécdota relatada por una periodista colombiana, quien no dudó en recordar una mala experiencia que tuvo al conocerlo en persona. La comunicadora comentó sobre este momento en diálogo con un programa de entretenimiento, el cual le insistió para que hablara un poco sobre este suceso.

Alejandro Sanz, famoso cantante español. (Photo by Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que quedó registrado, Lo sé todo entrevistó a la reconocida periodista Tata Solarte, quien destacó en medios radiales por su trabajo como locutora. La colombiana pasó por emisoras como Blu Radio, W Radio, Tropicana, Bésame y La Kalle, dando base para que en esta charla surgieran algunas preguntas relacionadas con su amplia trayectoria en el periodismo y el contacto que tuvo con famosos.

En la interacción con el formato del canal 1, la comunicadora, que se mostró apenada por contar este detalle sobre Alejandro Sanz, recordó cómo fue el día que tuvo la oportunidad de entrevistar y conocer al español, quien era su amor platónico para ese entonces. La locutora mencionó que no comprendía qué pasaba, pero en ese instante sintió un olor que provenía del artista y le pareció incómodo.

“Llegué enamorada, a entrevistar a Alejandro Sanz en Miami, en un lanzamiento que le iba a hacer. Enamorada, mi amor platónico, Alejandro Sanz. Y no sé qué le pasó ese día o qué había comido, no tengo ni la menor idea. Estábamos muy cerca y yo no me pude concentrar y estaba que le pasaba un chicle, una crema dental, algo. Ustedes no se imaginan lo incómodo que fue ese momento y desde ahí se me acabó el amor”, relató en la conversación con el programa.

El español fue entrevistado por una periodista colombiana. - Foto: Instagram @alejandrosanz

Tata Solarte afirmó que en su mente, además de ideas bastante creativas, solo pensaba en pasarle un chicle o algo al español para que mejorara su aliento, pero prefirió intentar concentrarse y terminar la entrevista de la manera profesional y correcta. “Yo como que estaba diciéndole en mi mente: ‘Juguemos a hacer gárgaras de enjuague’”, relató en el diálogo con Lo sé todo.

Al ser un tema complejo, y nada sencillo de contar, la periodista le puso gracia y se refirió a aquello con respeto, tratando de mencionarlo de manera jocosa y con humor. La colombiana aseguró que pudo ser alguna comida o un mal día para Alejandro Sanz, por lo que lo tomaba de una forma distinta.

“No es el amor con hambre el que no dura, es el amor con mal aliento el que no dura. ¡Ojo con eso!… Fue muy corta la entrevista y buscaba entre mis cosas ahí para ofrecerle, por los laditos, un chiclecito, pero no tenía nada a la mano”, agregó.

Por último, la comunicadora recomendó el buen aseo y la atención a estos detalles, ya que la impresión con los demás era importante al final.

“El aliento es muy importante, no solo para los artistas, también para usted que nos está viendo. Procure, siempre, tener un buen aliento. No solamente da buena impresión, también abre muchas puertas”, dijo Tata Solarte.

Tata Solarte comentó también que algunos famosos se sentían incómodos en entrevistas por sus largos viajes, porque sabían que habían comido algo o simplemente porque no estaban seguros de estar preparados para estos encuentros laborales.