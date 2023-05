Así reaccionó Alejandro Sanz a la nueva canción de Shakira, ‘Acróstico’: hubo un fragmento de la letra que le caló

El español y la colombiana han colaborado en dos sencillos. Este éxito musical, a diferencia de los últimos, no es inspirado en la separación con Piqué, sino en el amor por sus hijos, Milan y Sasha.

Razón tienen quienes dicen que el mejor momento en la carrera de algunos artistas coincide con un periodo de profunda tristeza en sus vidas. Shakira es una prueba de ello: cada una de las canciones que lanzó tras la ruptura amorosa con Gerard Piqué dio de qué hablar en todo el planeta. Acróstico, la más reciente de ellas, no es la excepción: incluso figuras como Alejandro Sanz han reaccionado.

Sanz, uno de los cantantes más queridos en Hispanoamérica, quien cantó con Shakira dos canciones, La tortura y Te lo agradezco, pero, pero no, dejó ver su gustó por el nuevo sencillo de la barranquillera, lanzado en Colombia a las 7 de la noche del pasado 11 de mayo.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha. - Foto: Instagram @shakira - Fotograma Min 1:17 l Shakira - Acróstico (Official Lyric Video)

La canción, en la que Shakira abre el corazón con sus hijos, Milan y Sasha, para brindarles algunos mensajes de vida que giran en torno al amor, la incondicionalidad y el perdón, hizo llorar a sus seguidores. Y pese a no tener el mismo éxito que la Music Session #53 junto a Bizarrap, en la que dejó más de una pulla a Piqué, suma millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Ahora bien, ¿qué dijo Alejandro Sanz? El cantante y amigo de la colombiana hizo eco de la canción a través de una historia en Instagram, en la que se escucha el siguiente fragmento: “Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor”.

Alejandro Sanz, uno de los mejores amigos de Shakira. - Foto: Getty Images

Shakira, a su vez, compartió la historia de Alejandro Sanz y le respondió con un emoji de corazón, demostrando su simpatía hacia él.

Valga recordar que desde el fin de su relación amorosa con Piqué, Shakira la ha sacado del estadio con canciones como Monotonía, con Ozuna; BZRP Music Session #53, junto a Bizarrap, y TQG, al lado de Karol G. Cada tema hablaba sobre un contexto distinto, cautivando y enamorando a millones de usuarios de las plataformas digitales.

Un par de acrósticos para Milan y Sasha

Como se había especulado debido a la portada oficial de la canción y al fragmento de la letra que se filtró, la canción Acróstico fue pensada en sus hijos, con los que se mudó a Miami recientemente para dejar un pasado difícil en Barcelona y por quienes le pidió respeto a la prensa rosa española.

El primer fragmento de la canción estuvo dedicado a su hijo mayor, Milan, el más cercano a Gerard Piqué, y dejó ver lo difícil que fue para Shakira ocultar la tristeza que le dejó la infidelidad del exfutbolista y despedirse de él tras doce años como pareja.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar que no veas mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Acróstico, así se llama la nueva canción de Shakira, que tiene de portada a dos pajaritos, quienes al parecer esperan a su madre. Es una representación de la colombiana, junto a sus hijos, Milan y Sasha. - Foto: El País

En cuanto a la parte de la letra pensando en Sasha, su hijo menor, llamó la atención el mensaje de fortaleza y de perdón, más allá del daño que algunos causen. Eso sí, en la tercera línea parece que el dejara una ‘pulla’ a Piqué, por no luchar hasta el fin por la relación amorosa que sostuvieron durante 12 años.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas”.