Desempolvaron viejo video de Karol G haciendo ‘covers’ de Alicia Keys; cumplió el sueño de hace muchos años

Bogotá siguió vistiéndose de música y la pasada noche del jueves 11 de mayo el ambiente se contagió con la llegada de una gran artista a los escenarios nacionales. La capital colombiana se iluminó con la presencia de una de las artistas más famosas del siglo XXI, Alicia Keys, quien se presentaba por primera vez en Colombia y se robaba los aplausos por su impecable talento.

Alicia Keys en el Movistar Arena (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: Juan Pablo Pino - AFP

De acuerdo con lo que se detalló en redes sociales y las plataformas digitales, la celebridad estadounidense dio un show por todo lo alto y sin precedentes en el Movistar Arena, donde los asistentes pudieron recordar varias de sus canciones que la llevaron a la cima e incluso le permitieron ganar el premio Grammy en 16 ocasiones, así como 17 premios Billboard y tres American Music Awards.

La velada estuvo repleta de aplausos, gritos, emociones y sonidos, los cuales hicieron que la experiencia de Alicia Keys fuera inolvidable. Con el pasar de las horas todo fue maravilloso, al punto de que las sorpresas abundaron y una famosa voz llegó al escenario para dejar a más de uno sin palabras.

Alicia Keys en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: JUAN PABLO PINO / AFP

Lo que llamó notablemente la atención de los asistentes y fanáticos del concierto fue la llegada de una estrella musical colombiana, la cual impactó con su entrada sorpresiva. Se trató de la presencia de Karol G en el Movistar Arena, donde puso un granito de profesionalismo y reflejó la potencia vocal que la acompañó hasta el presente.

La antioqueña subió al escenario para sorprender al público capitalino que gozaba de la presentación de la intérprete de Fallin’, revelando que era la invitada especial de este show. Karol G lució un despampanante vestido brillante, unas botas y su look rosa, emocionando al cantar parte de las letras que compuso Keys.

Sin embargo, recientemente, tras la noche que pasó la ‘Bichota’ en Bogotá, los usuarios de redes sociales aprovecharon para desempolvar un viejo video que grabó la artista cuando aún no era famosa. En ese clip se le vio realizando covers de Alicia Keys, plasmando su pasión por la música y el talento vocal que posee lejos del género urbano.

En las imágenes se pudo ver cómo la colombiana posaba frente a la cámara con un esqueleto amarillo, con su pelo peinado de lado y en una habitación de su antigua casa. La paisa reflejaba el sentimiento de la letra, cerrando los ojos y dando bastante de su fuerza al interpretar.

Las personas en redes sociales reaccionaron a estos contenidos, afirmando que había cumplido un sueño el 11 de mayo de 2023, teniendo en cuenta el trabajo que realizó para crecer y sumar puntos en el éxito como una de las grandes representantes del género urbano en el mundo.

Twitter @Roberto_Cardona - Foto: Twitter @Roberto_Cardona

Karol G sorprendió en concierto de Alicia Keys

Todo esto ocurrió mientras Alicia interpretaba la canción No One, juntas cantaron el éxito de 2007 de la neoyorquina. El coliseo completo ovacionó a la paisa y se emocionó de tener ante sus ojos a dos grandes artistas de la industria musical americana.

Y es que es algo que Alicia Keys suele hacer cuando visita algún país. Trae al escenario a un exponente nativo del mismo, tal como ocurrió en Argentina con Cazzu (la pareja de Christian Nodal), en Brasil estuvo con Iza (la cantora), mientras que en Chile se presentó de la mano de la rapera Anita Tijoux. Por lo que la incertidumbre invadía a las más de 10.000 personas que asistieron al evento.

La cantante paisa brilló y se lució con sus interpretaciones. - Foto: Tomada de Instagram @karolg - Montaje: SEMANA

Karol G empezó con los primeros versos de la legendaria canción No One:

“I just want you close, where you can stay forever you can be sure that it will only get better”.

Acto seguido, prosiguió Alicia con la segunda estrofa de su canción:

“You and me together through the days and nights, i don’t worry ‘cause everything’s gonna be alright. People keep talking, they can say what they like. But all I know is everything’s gonna be alright”.