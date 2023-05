En video: Karol G cantó inesperadamente con Alicia Keys en concierto en el Movistar Arena de Bogotá; vea el emocionante momento

La noche del jueves 11 de mayo Bogotá brilló con la presencia de una de las artistas más famosas del siglo XXI Alicia Keys, quien se presentaba por primera vez en Colombia.

Alicia Keys en su concierto en el Movistar Arena en Bogotá (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: JUAN PABLO PINO / AFP

La artista estadounidense brindó un show sin precedentes en el Movistar Arena en donde los asistentes pudieron recordar varias de sus canciones que la llevaron a la cima e incluso le permitieron ganar el premio Grammy en 16 ocasiones, así como 17 premios Billboard y tres American Music Awards.

Para miles de personas que asistieron al concierto fue un sueño cumplido poder ver a la cantante en escena, después de muchos años de esperarla en el país y de una pandemia que puso a dudar a decenas de ellos si se podría ver o no a varios íconos del pop, el rock y otros géneros musicales en un concierto.

Alicia Keys puso a vibrar al Movistar Arena en Bogotá (Photo by Juan Pablo Pino / AFP) - Foto: Juan Pablo Pino - AFP

Desde el inicio del show no fue sorpresa ver a Goyo en el escenario, pues desde hace varios días se había anunciado que la artista chocoana y homenajeada recientemente en la edición de los Billboard: Mujeres Latinas en la Música como ‘Agente de cambio’, se presentaría y sería quién daría apertura al esperado concierto de la estadounidense.

De acuerdo con los internautas, la cantante norteamericana hizo un recorrido por sus más grandes éxitos musicales, pasando por distintos géneros como el reggae, el góspel, dancehall, soul o hip hop, constatando su versatilidad como artista.

Sin embargo, hubo algo que llamó notablemente la atención de los asistentes y los emocionó; se trató de la presencia de Karol G en el Movistar Arena. La antioqueña llegó al escenario para sorprender al público capitalino que gozaba de la presentación de la intérprete de Fallin’.

Todo esto ocurrió mientras Alicia interpretaba la canción No One, juntas cantaron el éxito de 2007 de la neoyorquina. El coliseo completo ovacionó a la paisa y se emocionó de tener ante sus ojos a dos grandes artistas de la industria musical americana.

El legendario momento que se vivió entre Alicia Keys y Karol G en pleno concierto - @Roberto_Cardona - Foto: Twitter @Roberto_Cardona

Y es que es algo que Alicia Keys suele hacer cuando visita algún país. Trae al escenario a un exponente nativo del mismo, tal como ocurrió en Argentina con Cazzu (la pareja de Christian Nodal), en Brasil estuvo con Iza (la cantora), mientras que en Chile se presentó de la mano de la rapera Anita Tijoux. Por lo que la incertidumbre invadía a las más de 10.000 personas que asistieron al evento.

Alicia Keys cantando “No one” junto a Karol G en Bogotá 🇨🇴😮‍💨 pic.twitter.com/IHzPg9aexZ — Migue :) (@Miguel_G_1_1) May 12, 2023

Karol empezó con los primeros versos de la legendaria canción No One:

“I just want you close

Where you can stay forever

You can be sure

That it will only get better”.

Acto seguido, prosiguió Alicia con la segunda estrofa de su canción:

“You and me together

Through the days and nights

I don’t worry ‘cause

Everything’s gonna be alright

People keep talking, they can say what they like

But all I know is everything’s gonna be alright”.

Este orden se hizo, al parecer, para que Karol tuviera su momento de brillar en medio del show que se disfrutaron los asistentes. Posterior a ello, la colombiana y la anfitriona estadounidense unieron sus talentos y pusieron a cantar a grito herido a todo el público que no cabía de la dicha, el coro:

Alicia Keys trajo a Karol G como invitada especial 🥹😭



Por favor explíquenos lo que acaba de pasar 🙌🏻🤯 pic.twitter.com/hBds7i2mgC — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) May 12, 2023

“No one, no one, no one

Can get in the way of what I’m feeling

No one, no one, no one

Can get in the way of what I feel for you, you, you

Can get in the way of what I feel for you”.

Así, los internautas recordaron cuando Carolina Giraldo, nombre de pila de la colombiana, cantaba las canciones de la neoyorquina, antes de ser reconocida en el país y el mundo.