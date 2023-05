Paola Jara habló con SEMANA de Américo, el hombre que se robó sus miradas

La reconocida cantante colombiana de música popular, Paola Jara, está de lanzamiento por estos días con un sencillo muy diferente a aquello que produce desde antaño: una cumbia. Lo hizo de la mano del artista chileno, Américo, con un tema llamado Cuéntaselo, que habla de un romance clandestino entre dos personas que tienen pareja.

La artista, en diálogo con SEMANA, cuando se le preguntó si alguna vez pensó hacer cumbia, expresó: “En mi casa, de hecho, cuando cantaba covers, o música tropical, o cumbias, mi mamá siempre me decía ‘mija, le suena tan lindo la música alegre. Me gusta cómo se te escucha la voz’. Entonces creo que en algún momento de la vida sí pensé y soñé también en grabar una cumbia”.

“Los sueños se cumplen y más este, que hoy estoy feliz de presentarlo y más, al lado del exponente más grande que tenemos en Latinoamérica de la cumbia”, indicó.

Entre tanto, Américo manifestó a SEMANA que Colombia era un país productor de talento: “Ustedes tienen una generación importante de artistas. Cada vez sale uno más potente que el otro y todos proponen, y todos trabajan de una manera superintensa, y he tenido ya experiencia con grandes artistas (como Pipe Bueno), lindas personas, muy potentes”.

Paola Jara y Américo hablaron de la infidelidad, por el tema del nuevo sencillo - Foto: Edwin Jaimes. Cortesía Paola España Comunicaciones

“Cada uno en su dominio. Y estaba pendiente esta colaboración con Paola, que es súper potente. Porque he visto todo lo que la quieren aquí, lo que vale, le da un tremendo espaldarazo a mi carrera”, agregó.

Al ser interrogados en el caso hipotético de estar en la situación que narra el sencillo (infidelidad), ambos concluyeron que era mejor alejarse y evitar las tentaciones, porque de eso se trataba la misma vida, de sortear ese tipo de situaciones. “Es parte del juego, y es una muy buena estrategia no exponerse”, dado que al jugar con fuego te vas a quemar, aseguró Américo.

Paola Jara y el artista chileno Américo - Foto: Camilo Leal- Cortesía Paola España Comunicaciones

Sin embargo, Paola afirmó en esta entrevista que prefiere no meterse “en esos chicharrones y evitar. Si en algún momento de la vida, Dios no lo permita, porque pues, estoy felizmente casada, pero si... Dios no quiera, se me llega a presentar una oportunidad de esas, prefiero terminar la relación sanamente que herir a una persona importante en mi vida y a alguien que amo y que quiero. Mejor dicho, las tentaciones, yo, las evito 100 %”.

¿Y los hijos?

La antioqueña también contestó aquel tema por el que sus seguidores tanto han preguntado: Los hijos. Ante lo cual, la intérprete de Mala mujer, muy serena, manifestó que está abierta a “lo que Dios quiera en este momento. Sí me ha cambiado mucho el pensamiento, el hecho de haberme casado con Jessi. Conocer a Jessi me cambió mucho la forma de pensar del amor. Y bueno, lo que Dios quiera, la verdad”.

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

La paisa expresó a SEMANA que antes de casarse no pensaba en tener hijos, o un hogar. “Siempre he pensado -y para mí-, es la decisión más importante, la más responsable, la más cuerda, la más coherente que yo pueda tomar en mi vida, y siempre me he enfocado mucho y me enfoqué mucho en mi parte profesional, en sacar adelante mi carrera, en ser una mujer independiente”.

Además, Paola se dedicó a “realizar, quizás de pronto, esa parte profesional primero como mujer, y de pronto le di más espera y fui aplazando un poquito más el tema de los hijos, del amor, de la familia... Lo puse como en un segundo plano de mi vida”, sentenció.

Por su parte, Américo manifestó que los hijos para él son lo máximo. “Es la posibilidad de generar la relación más genuina. Son aquellos que te ponen y te hacen entrar al verdadero desafío de la vida. No hay una expresión más bonita como la que tienen los hijos”, aseguró.

Y continuó diciendo, que “puede estar siendo el peor de tus días, pero llegas a la casa, ves a tu hijo o hija y con un gesto cambia todo. Sabes que ahí está la verdad y la razón. Y puedes encontrar muchas, muchas respuestas. Y... son el único lazo indisoluble, el único lazo que no se puede romper”.

El artista chileno afirmó que no entendía cómo las personas podían estar en una relación con una mascota y lo equiparan con el hecho de tener hijos, “cuando no hay un feedback, más bien en generarte una imagen y un sentimiento que la crees solo tú”. Por lo que recomendó a todos generar esas evoluciones. “La verdadera canalización de amor son los hijos”, manifestó.