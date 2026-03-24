Paola Jara confesó que perdió un bebé el día de un concierto de Jessi Uribe; confesó el duro momento: “Empecé con un sangrado”

Después de varios intentos y un camino muy complejo, Paola Jara y Jessi Uribe finalmente lograron dar hace un tiempo una noticia que emocionó a todos: la dulce espera de su primer bebé juntos.

Así fue como Jessi Uribe reaccionó a los rumores de un nuevo embarazo de Paola Jara; aclaró la situación

El anuncio tomó por sorpresa a seguidores, amigos y familiares, especialmente por lo mucho que habían luchado para llegar a este momento.

Para Paola, el proceso no solo fue largo, sino también emocionalmente desgastante, pues sufrió pérdidas que la devastaron y que hicieron más difícil que pudiera vivir la maternidad.

Paola Jara habló de la pérdida de sus bebés y reveló en qué momento sucedieron

Hace poco, la intérprete de Salud por él, Mala mujer, Como si nada, entre otras, habló de forma directa sobre esa etapa durante su paso por el pódcast Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán.

Allí recordó los momentos en los que perdió a sus dos bebés, confesando un detalle que hizo aún más impactante su testimonio: ambas situaciones ocurrieron mientras cumplía con compromisos laborales, en medio de conciertos y presentaciones, tanto suyas como del cantante bumangués.

Paola vivió momentos muy complejos a nivel personal, ya que con estas pérdidas llegó a pensar que jamás podría ser mamá.

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En la charla, Paola mencionó que la primera pérdida que sufrió fue mientras ella cumplía un compromiso laboral de fotografías con sus fanáticos.

Sin embargo, la pérdida de su segundo hijo fue la que más llamó la atención, porque se dio en una presentación de su esposo, un momento importante en su carrera.

“La segunda fue precisamente el día que Jessi hizo el Movistar aquí en Bogotá, que yo lo acompañé y cantaba esa noche con él. Justamente en la tarde me tocó irme de urgencias para la clínica porque empecé con un sangrado y todo. En la noche estaba en ese proceso, pero no podía angustiar a Jessi; tenía un compromiso muy grande con él. Jessi tenía su primer Movistar solo. Me tocó cantar ese día en ese proceso, nadie sabía nada”, dijo la cantante.

Esta revelación de Jara causó una gran empatía por parte del público y muchos le dejaron comentarios de apoyo: “Eres una guerrera valiente, estamos contigo”; “qué testimonio tan fuerte, mi querida @paolajarap”; “muy triste, pero Dios premia, ahora tiene una muñeca anhelada”; “qué fuerte, nadie sabe qué lleva el otro por dentro”, fueron algunos de los comentarios.