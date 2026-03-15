Así fue como Jessi Uribe reaccionó a los rumores de un nuevo embarazo de Paola Jara; aclaró la situación

Por especulaciones de un posible nuevo embarazo, Jessi Uribe y Paola Jara se habían convertido en tema de conversación entre sus seguidores y otros usuarios en las redes sociales durante los últimos días.

Sin embargo, el cantante de música popular decidió poner fin a los rumores con una imagen que, a primera vista, aumentó rápidamente los rumores entre sus fanáticos sobre la posible llegada de un nuevo integrante a su hogar, tras darle la bienvenida a su pequeña Emilia apenas en noviembre de 2025.

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En la instantánea, Jessi Uribe aparecía apoyando su cabeza sobre el vientre de la artista y, posteriormente, mientras Paola Jara realizaba su rutina de ejercicios, volvió a aparecer dándole besos en el vientre.

Estas dos publicaciones aumentaron las dudas entre sus seguidores y, ante el revuelo que causaron en cuestión de minutos, el bumangués decidió resolver las preguntas relacionadas con el tema en una dinámica que habilitó para interactuar con los internautas a través de su cuenta de Instagram.

En medio de esta actividad, el intérprete de La culpa dio una respuesta corta, pero concisa, a quienes insistían en conocer si se convertiría por quinta vez en padre, teniendo en cuenta que tiene cuatro hijos de su matrimonio anterior.

“Ya me operé”, escribió sobre una imagen que subió a través de sus historias de Instagram, dejando claro que no está esperando otro hijo y que, probablemente, Emilia sea su última hija.

Así les ha cambiado la vida con la llegada de su hija

Desde el nacimiento de Emilia, la pareja se ha mostrado completamente enamorada de su pequeña, compartiendo con sus seguidores algunos de sus momentos en familia y cómo ha transformado su cotidianidad su llegada.

No obstante, pese a las constantes publicaciones que han hecho donde la bebé es la protagonista, hasta ahora no han mostrado su rostro. Según explicaron los artistas, incluso antes de su nacimiento habían acordado mantener su rostro fuera de redes para proteger su privacidad y evitar comentarios que podrían generar incomodidad.

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“El por qué... Así como hay personas con muy buena vibra en redes sociales, también hay otras que la vibra no es tan chévere. Igual critican todo, porque sí y porque no, y creo que a un bebé, exponerlo a eso, es innecesario. Más, porque ella no se va a dar cuenta, pero uno de papá sí sufre mucho”, explicó Paola Jara en una publicación que realizó a principios de enero.

Además, en aquella ocasión dejó claro que esto no significa que nunca vaya a mostrar el rostro de su bebé, ya que más adelante podría cambiar de decisión.