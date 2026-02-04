Jessi Uribe expuso calvario por desalentadora situación con sus regalías; contó jugada que le hicieron: “Todo se lo entregué”

Jessi Uribe se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas y exitosas de la música popular en Colombia, gracias a un estilo inconfundible y a una sólida trayectoria dentro de la industria. El artista santandereano logró posicionarse como uno de los máximos exponentes del género, conquistando al público con su voz potente, su forma intensa de interpretar y el sello personal que imprime en cada una de sus canciones.

A lo largo de su carrera, el cantante ha sabido mantenerse vigente con propuestas musicales que conectan con las emociones de sus seguidores, además de presentaciones en vivo cargadas de energía y entrega total.

Sin embargo, recientemente, Jessi Uribe, que lidia con tema relacionado a Yeison Jiménez, dejó sin palabras a miles de personas con una inesperada noticia que compartió, relacionada con su vida económica y profesional. El famoso habló sobre su trayectoria, puntualizando un tema que vivió por inocencia.

Según se observó en un pódcast realizado en México, el intérprete comentó a Jessie Cervantes cuál fue uno de los episodios más difíciles de su historia musical, ligado específicamente a un asunto legal con un exmánager que manejó su carrera y administró las regalías.

El artista contó, por primera vez, que fue muy ingenuo en los inicios de su trayectoria, ya que confió en una persona que tenía el rol de representante, abogado, disquera y administrador de las ganancias que recibía por su trabajo. Aquel hombre se ganó ese respaldo, al punto de ser ese impulso para la celebridad y así creer que lograría llegar muy lejos en la industria.

“Yo fui muy inocente”, dijo al inicio, a lo que después agregó: “Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”.

A pesar de que su experiencia en la música le permitió tomar fuerza y conciencia de ciertos detalles, Jessi Uribe se percató de inconsistencias y movimientos extraños mucho tiempo después. Al unirse amorosamente con Paola Jara, el artista comprendió lo que estaba sucediendo y fue ella quien le ayudó a dimensionar el asunto de las regalías.

“Paola me empezó a hablar de las regalías, de cómo funcionaban las cosas”, comentó.

Al analizar los contratos y procesos profesionales, el intérprete, que vive su etapa como padre nuevamente, confesó que se dio cuenta de que el 50% de las ganancias iban para la distribuidora y el otro 50% para el hombre, quien no le daba ni un peso.

“Yo era muy joven, a mí solo me pagaban por cantar y ya, no me quedaba nada más”, afirmó.

Lo inesperado de sus declaraciones fue que varias de sus canciones no estaban registradas a su nombre en la respectiva sociedad de autores, ya que el exmánager se encargó de ubicarse bajo la figura de coautor y esto era un obstáculo.

“Eso no era mío porque él se metía como autor. Y es la primera vez que hablo de esto públicamente, porque ahora estamos en procesos legales y ya puedo decirlo con conocimiento”, confesó, enmarcando que es un proceso totalmente cierto.

Jessi Uribe señaló que luego de cinco años de trabajar arduamente, optó por analizar todo e inclinarse por la figura del 60/40 a su favor, pues sabía que todo debía ser distinto. El artista reveló que lleva casi un año sin recibir dinero por sus regalías, teniendo en cuenta que ha escrito e interpretado varios éxitos musicales.

“Le dije que yo había trabajado demasiado en Colombia, viajando de pueblo en pueblo, sin avión, incluso durando hasta 24 horas en carretera”, apuntó, pues el hombre afirmaba que debía ganar más que él.

Aunque su nombre no ha estado exento de polémicas, estas no han sido un obstáculo para su crecimiento artístico. Por el contrario, han despertado aún más interés entre el público, que sigue de cerca tanto su evolución musical como los aspectos de su vida personal y profesional. Con paso firme, Jessi Uribe continúa abriéndose camino en la música popular, reafirmando su lugar como uno de los artistas más influyentes del género en el país.