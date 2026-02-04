La repentina muerte de Yeison Jiménez sacudió a miles de personas dentro y fuera de Colombia, no solo por la pérdida del reconocido cantante, sino también por las circunstancias que rodearon el hecho. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de fotografías y videos vinculados al accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que el artista falleció junto a otras cinco personas.

Con el paso de los días, comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo que habría provocado la tragedia. Algunas apuntaban a una posible falla técnica de la aeronave, mientras que otras pusieron el foco en el piloto, Fernando Torres, tras difundirse un clip en el que se le ve manipulando su teléfono móvil antes de iniciar el vuelo, lo que alimentó el debate público.

No obstante, tras un proceso de verificación y estudio detallado de la escena, las autoridades competentes dieron a conocer un informe oficial preliminar. En este documento se exponen datos y hallazgos específicos recopilados durante la investigación, con el objetivo de aclarar las causas del accidente y poner fin a las especulaciones que surgieron tras el lamentable suceso.

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron recientemente en una serie de detalles que salieron a la luz, relacionados con los bienes de Yeison Jiménez y la herencia que dejaba a sus seres amados.

De acuerdo con lo que revelaron distintos medios internacionales, tal y como fue el caso de Univisión, Miguel Ángel Morales, abogado del fallecido cantante, indicó que no se dejó ningún testamento para la división de esta herencia.

El profesional habló en Ventaneando el pasado 2 de febrero y explicó un poco de lo que rodeaba la vida económica del colombiano. El hombre comentó acerca de la decisión de no dejar un texto de este tipo, ya que nunca se pasa por la cabeza morir tan joven.

Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: Instagram @yeison_jimenez

“A sus 34 años, no se imaginaba una muerte cercana”, dijo, a lo que agregó que tenía una “organización empresarial y corporativa bastante robusta que lo acompañó los últimos años de vida”.

El abogado enmarcó que Yeison Jiménez se catapultó en otros ámbitos, ya que no solo se desarrollaba como cantante. Allí fue cuando explicó en el formato que las leyes colombianas indicaban que, al no existir un testamento, el proceso de sucesión se realizaba para dar un 50 % del patrimonio a la esposa y el otro 50 % a los hijos, dividiéndolo en partes iguales para cada uno.

Morales habló en dicho espacio y relató que Yeison Jiménez fue víctima en 2021 de un fraude millonario y que aún sigue el proceso para intentar recuperar el dinero, ya que no había una respuesta judicial.

En cuanto al caso, reveló que los responsables fueron capturados y “condenados por un juez de la República, con penas bastante altas, y actualmente se encuentran privados de su libertad”.