Gente

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

El abogado del cantante explicó lo ocurrido en 2021 y comentó cómo va el proceso.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de febrero de 2026, 4:41 p. m.
Yeison Jiménez, cantautor y compositor colombiano.
Yeison Jiménez, cantautor y compositor colombiano. Foto: Colprensa

La repentina muerte de Yeison Jiménez sacudió a miles de personas dentro y fuera de Colombia, no solo por la pérdida del reconocido cantante, sino también por las circunstancias que rodearon el hecho. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de fotografías y videos vinculados al accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que el artista falleció junto a otras cinco personas.

Con el paso de los días, comenzaron a circular múltiples versiones sobre lo que habría provocado la tragedia. Algunas apuntaban a una posible falla técnica de la aeronave, mientras que otras pusieron el foco en el piloto, Fernando Torres, tras difundirse un clip en el que se le ve manipulando su teléfono móvil antes de iniciar el vuelo, lo que alimentó el debate público.

No obstante, tras un proceso de verificación y estudio detallado de la escena, las autoridades competentes dieron a conocer un informe oficial preliminar. En este documento se exponen datos y hallazgos específicos recopilados durante la investigación, con el objetivo de aclarar las causas del accidente y poner fin a las especulaciones que surgieron tras el lamentable suceso.

Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron recientemente en una serie de detalles que salieron a la luz, relacionados con los bienes de Yeison Jiménez y la herencia que dejaba a sus seres amados.

Gente

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

Gente

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Gente

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Gente

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Gente

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Gente

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Gente

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

Gente

“No me aprovecho de su muerte”: El mensaje de imitador de Yeison Jiménez tras advertencia legal de la familia del artista

De acuerdo con lo que revelaron distintos medios internacionales, tal y como fue el caso de Univisión, Miguel Ángel Morales, abogado del fallecido cantante, indicó que no se dejó ningún testamento para la división de esta herencia.

El profesional habló en Ventaneando el pasado 2 de febrero y explicó un poco de lo que rodeaba la vida económica del colombiano. El hombre comentó acerca de la decisión de no dejar un texto de este tipo, ya que nunca se pasa por la cabeza morir tan joven.

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular
Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: Instagram @yeison_jimenez

A sus 34 años, no se imaginaba una muerte cercana”, dijo, a lo que agregó que tenía una “organización empresarial y corporativa bastante robusta que lo acompañó los últimos años de vida”.

El abogado enmarcó que Yeison Jiménez se catapultó en otros ámbitos, ya que no solo se desarrollaba como cantante. Allí fue cuando explicó en el formato que las leyes colombianas indicaban que, al no existir un testamento, el proceso de sucesión se realizaba para dar un 50 % del patrimonio a la esposa y el otro 50 % a los hijos, dividiéndolo en partes iguales para cada uno.

Morales habló en dicho espacio y relató que Yeison Jiménez fue víctima en 2021 de un fraude millonario y que aún sigue el proceso para intentar recuperar el dinero, ya que no había una respuesta judicial.

En cuanto al caso, reveló que los responsables fueron capturados y “condenados por un juez de la República, con penas bastante altas, y actualmente se encuentran privados de su libertad”.

Más de Gente

Año nuevo chino 2026

Año Nuevo Chino en febrero: los símbolos detrás de esta celebración para tener buena fortuna en el mes

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Destapan si Yeison Jiménez dejó testamento antes de su muerte y exponen el fraude millonario del que fue víctima

Bako, cantante de The Mills.

A reconocido cantante colombiano casi le vacían la cuenta bancaria; denunció nueva y delicada modalidad de estafa

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se pronunció por comentario racista de Johanna Fadul.

Francia Márquez habló de Johanna Fadul y dejó en evidencia su molestia por comentario racista: “Es una forma de violencia y es un delito”

Hermano de Johanna Fadul se pronunció por comentario racista que dijo a participante en 'La casa de los famosos 3'.

“Siento que hay manipulación”: Hermano de Johanna Fadul no se guardó nada y criticó expulsión de la actriz de ‘La casa de los famosos’

Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul a su expulsión de 'La casa de los famosos'.

Esposo de Johanna Fadul reaccionó a su expulsión de ‘La casa de los famosos’; fue contundente

Carlos Torres

Carlos Torres reveló el acoso que sufrió por parte de una fan; tomó una drástica decisión

El presentador se conmovió al ver la presentación de la invitada a Bravíssimo.

El duro testimonio de Marcelo Cezán: confesó que atravesó pensamientos autodestructivos

Noticias Destacadas