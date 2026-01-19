La muerte de Yeison Jiménez y otras cinco personas en un accidente de avioneta desató toda clase de reacciones en plataformas digitales y medios de comunicación. Las familias de las víctimas los despidieron en sentidos homenajes, con la esperanza de que descansaran en paz.

Tras varios días cargados de tristeza y nostalgia, los fanáticos del cantante se hicieron algunas preguntas relacionadas con su vida. Varios quisieron saber qué sucedería con sus empresas, sus conciertos y sus regalías.

Ante esto, teniendo en cuenta que la música de Yeison Jiménez sigue sonando en radios y plataformas digitales, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, conocida como Sayco, entidad reconocida por administrar recursos artísticos, fue consultada por La Red y aclaró los procedimientos que se siguen tras la pérdida.

César Ahumada, gerente general de Sayco, comentó al formato de entretenimiento que todo estaba en regla desde 2016, año en el que Jiménez se volvió socio activo.

“Jiménez estaba afiliado a la sociedad desde 2014 y se convirtió en socio activo en junio de 2016, con 72 horas de obras debidamente documentadas”, dijo en el homenaje.

Según la información, se deben llevar a cabo procedimientos que determinen la distribución de estos recursos a los herederos del fallecido cantante, pues no es algo que ocurra de manera automática, sino que depende de un proceso sucesoral ante un juez o notaría. Allí se llega a acuerdos y la autoridad establece los porcentajes que corresponden a cada uno.

“Lo adelantan en un juzgado o en una notaría. Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, comentó Ahumada.

En lo recaudado por Sayco, se destina un 10 % a beneficios sociales de todos los socios, un 20 % a gastos de administración y un 70 % para los herederos del músico popular.

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, puntualizó.