Gente

Revelan qué pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte; empresa explicó el tema con los herederos

César Ahumada, gerente general de Sayco, concedió una entrevista en la que se refirió a los procesos que activan tras la partida del cantante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

19 de enero de 2026, 3:06 p. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular.
Yeison Jiménez, cantante de música popular. Foto: Instagram @yeison_jimenez

La muerte de Yeison Jiménez y otras cinco personas en un accidente de avioneta desató toda clase de reacciones en plataformas digitales y medios de comunicación. Las familias de las víctimas los despidieron en sentidos homenajes, con la esperanza de que descansaran en paz.

Tras varios días cargados de tristeza y nostalgia, los fanáticos del cantante se hicieron algunas preguntas relacionadas con su vida. Varios quisieron saber qué sucedería con sus empresas, sus conciertos y sus regalías.

Ante esto, teniendo en cuenta que la música de Yeison Jiménez sigue sonando en radios y plataformas digitales, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, conocida como Sayco, entidad reconocida por administrar recursos artísticos, fue consultada por La Red y aclaró los procedimientos que se siguen tras la pérdida.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

César Ahumada, gerente general de Sayco, comentó al formato de entretenimiento que todo estaba en regla desde 2016, año en el que Jiménez se volvió socio activo.

Gente

Carla Giraldo “insultó” a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que la criticó: “Me vuelve más famosa”

Gente

Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para hoy lunes, 19 de enero: predicciones para los signos

Gente

“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

Gente

Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

Gente

Horóscopo de este lunes 19 de enero, para los 12 signos del zodiaco: Nana Calistar entregó predicciones y advertencias

Gente

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reaccionó a ácido comentario por foto que publicó con el director

Gente

Anuncian radical decisión en ‘La casa de los famosos 3′ por mala jugada de participante; habrá consecuencias: “Así no”

Gente

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

Gente

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Gente

El género musical que realmente formó a Yeison Jiménez antes de la fama

Jiménez estaba afiliado a la sociedad desde 2014 y se convirtió en socio activo en junio de 2016, con 72 horas de obras debidamente documentadas”, dijo en el homenaje.

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.
Yeison Jiménez murió el 10 de enero. Foto: Instagram @yeison_jimenez

Según la información, se deben llevar a cabo procedimientos que determinen la distribución de estos recursos a los herederos del fallecido cantante, pues no es algo que ocurra de manera automática, sino que depende de un proceso sucesoral ante un juez o notaría. Allí se llega a acuerdos y la autoridad establece los porcentajes que corresponden a cada uno.

Lo adelantan en un juzgado o en una notaría. Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”, comentó Ahumada.

En lo recaudado por Sayco, se destina un 10 % a beneficios sociales de todos los socios, un 20 % a gastos de administración y un 70 % para los herederos del músico popular.

“Una vez los herederos se ponen de acuerdo y el juez define los porcentajes que corresponden a cada uno, Sayco procede con la distribución de los recursos”, puntualizó.

Más de Gente

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Revelan qué pasará con las regalías de Yeison Jiménez tras su muerte; empresa explicó el tema con los herederos

Carla Giraldo le respondió a Yaya Muñoz, tras críticas en su contra por su rol en 'La casa de los famosos'

Carla Giraldo “insultó” a exparticipante de ‘La casa de los famosos’ que la criticó: “Me vuelve más famosa”

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Estos son los números de la fortuna de Walter Mercado para hoy lunes, 19 de enero: predicciones para los signos

Yuli Ruiz y Beba, en 'La casa de los famosos 3'

“Hay otras plataformas para eso”: Beba ‘acabó’ a Yuli en ‘La casa de los famosos 3′; la modelo, afectada, respondió

Luisa Cortina y Yuli Ruiz fueron protagonistas en primer posicionamiento de 'La casa de los famosos 3'

Posicionamiento de ‘La casa de los famosos 3′ explotó las redes; Yuli y Luisa, las protagonistas: “La cariñosa y la mal vibrosa”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo de este lunes 19 de enero, para los 12 signos del zodiaco: Nana Calistar entregó predicciones y advertencias

Simón Brand y Jimena Rugeles

Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, reaccionó a ácido comentario por foto que publicó con el director

Marcelo Cezán presentará junto a Carla Giraldo la nueva temporada de La Casa de los Famosos.

Anuncian radical decisión en ‘La casa de los famosos 3′ por mala jugada de participante; habrá consecuencias: “Así no”

Marcela Reyes habló tras salir de LCDLF3

Marcela Reyes rompió el silencio y se destapó sobre su salida de ‘La casa de los famosos 3′; anunció medidas: “Estoy firme”

YEISON JIMENEZ

Concierto de Yeison Jiménez en el Estadio El Campín: se confirma esperado evento y se anuncia cambio de fecha

Noticias Destacadas