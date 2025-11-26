Este es el lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe compraron para su hija, generó reacciones

Jessi Uribe y Paola Jara han sido una de las parejas más comentadas de la industria musical, se casaron el 14 de mayo de 2022 en Antioquia, en una ceremonia privada, y luego de tres años, compartieron la noticia de que serían papás.

El embarazo de la cantante emocionó no solo a sus familiares, sino también a sus seguidores, quienes mantuvieron pendientes a las publicaciones de la pareja y preguntaban constantemente por el estado de salud de la mujer.

La espera de conocer a Emilia llegó a su fin el pasado 19 de noviembre, pues por medio de sus redes sociales compartieron tres fotografías en las que se les ve cargando a su pequeña después de haber dado a luz y expresaron la felicidad de ser padres, en el que caso de Paola es la primera vez, mientras que para Jessi es su quinta vez.

Jessi Uribe, Paola Jara y Emilia | Foto: Jessi Uribe

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros, los amamos”, escribió el cantante.

Este es lujoso regalo que Paola Jara y Jessi Uribe compraron para su hija

Una fotografía del bumangués en la que mostró un piano blanco captó la atención de los usuarios y generó todo tipo de comentarios, pues aunque la pareja fue enfática en que quiere que su hija esté en el mundo musical, muchos afirmaron era un instrumento muy costoso teniendo en cuenta que todavía es pequeña.

Según varios medios y expertos en venta de pianos, este objeto tendría un valor de alrededor de 70 millones de pesos colombianos, pues gracias a que el artista compartió en donde lo había adquirido, muchos buscaron y llegaron a esa conclusión.

El instrumento, que al parecer está ubicado en la sala de la casa, simboliza el ambiente en el que la pareja espera que su hija crezca, como lo han hecho saber en varias ocasiones y a pesar de las críticas, siguen enterneciendo con las fotografías que suben.

La razón por la que Paola Jara habría desistido de quedar embarazada

A los meses de que se conociera la noticia del embarazo de los cantantes de música popular, Paola reveló en una entrevista realizada por Santiago Vargas García en Mañana Express que ya habían intentado quedar en embarazo y no lo habían conseguido.