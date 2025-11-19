Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara; se revelaron las primeras fotografías desde el hospital

Los reconocidos cantantes de música popular Paola Jara y Jessi Uribe emocionaron a sus fanáticos en redes sociales al revelar que después de mucho tiempo de relación y tres años de haber llegado al altar se convertirían en padres. Aunque descartaron la idea de conformar una familia, la artista quedó en embarazo llenando de alegría a cada una de las personas que hacen parte de su círculo social.

En la tarde de este miércoles, 19 de noviembre, a través de sus perfiles de Instagram, las estrellas del género popular publicaron un carrusel de imágenes en las que se puede ver a Paola Jara en los primeros momentos del posparto y en compañía de su pequeña hija, Emilia.

Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija Emilia. | Foto: Instagram @paolajarapj

“Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”, escribieron en la descripción.

Una gran cantidad de usuarios y fanáticos de los cantantes se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y llenaron de halagos a la familia.

Aunque en las fotografías se pueden apreciar algunos rasgos físicos de la bebé, no se observa el rostro como tal, pues los cantantes tomaron la decisión de cuidar su identidad por seguridad, al menos, durante sus primeros meses de vida o hasta que se sientan preparados de compartirla con el mundo y sus más fieles admiradores.

“Los abrazos con todo el corazón. Qué bendición tan hermosa la que Dios les ha dado hoy a sus vidas. Felicitaciones”; “Qué Dios los bendiga siempre, bienvenida”; “Muero de amor, felicidades y bendiciones para ese hogar tan hermoso y para toda la alegría que les traerá de ahora en adelante la pequeña Emilia”, son algunos de los mensajes que se leen.

Famosos felicitaron a Paola Jara y Jessi Uribe por la llegada de su hija

Como era de esperarse, algunos de sus compañeros y colegas de la industria del entretenimiento tomaron la decisión de manifestarse en la publicación y escribir palabras de felicitaciones para los intérpretes de ‘La conquista’ y ‘Sueños de amor’.

Yeison Jiménez: “Alabado Dios, ¡que todo salga muy bien! Bendiciones a esta princesa”.

Olga Tañón: “Ay, qué alegría. Dios los bendiga”.

Arelys Henao: “La bendición más grande. Dios cuide y proteja siempre a esta familia tan hermosa. Los quiero mucho”.