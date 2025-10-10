Paola Jara rompió el silencio sobre la pérdida de sus embarazos: “Muy doloroso”

El pasado 15 de junio, Paola Jara y Jessi Uribe, dos de los cantantes de música popular más importantes del momento, emocionaron a sus millones de seguidores en redes sociales al confirmar que, tras tres años de matrimonio, están a la espera de su primer bebé.

Desde ese momento, se han encargado de compartir todos los detalles con respecto a su embarazo, además de la emoción y la expectativa que tiene la llegada de Emilia a su familia.

Sin embargo, en medio de un reciente video publicado en la cuenta oficial de Facebook de Paola Jara, la artista se sinceró con respecto a las dificultades que presentaron en su deseo de ser padres y confesó haber perdido dos embarazos.

“La verdad, tengo que decir que a veces me cuesta asimilarlo. Aunque sí planeamos tener hijos, pasó en el momento en el que con Jessi nos habíamos sentado a conversar y habíamos dicho que ya no intentáramos más porque yo llevaba dos años sin planificar y ya habíamos tenido dos pérdidas. Fue algo muy doloroso”, mencionó con la voz entrecortada.

Agregó que, debido a la complejidad del caso, llegó en momento en el que optaron por rendirse de deseo de agrandar su familia:

“Como no se daban las cosas de manera natural, nos daba un poco de miedo con tratamientos (...) Obviamente, sería una bendición muy linda, pero si las cosas no se dan es porque Dios lo ha querido así, entonces no quisimos forzar las cosas. Nosotros igual, somos felices como pareja y Jessi tiene sus hijos que los amo, yo también los quiero muchísimo y tratamos de compartir mucho con ellos”, afirmó.

Sin embargo, en medio de un viaje de trabajo, no logró tomarse las pastillas anticonceptivas y días después, tras tener algunos síntomas, confirmó que estaba en la dulce espera.

Así reaccionó Paola Jara al saber que estaba embarazada

En la misma publicación, la intérprete de Murió el amor y Mala mujer contó detalles de las sensaciones que tuvo al enterarse de su embarazo y cómo este momento se ha convertido en uno de los más importantes y radicales en sus 42 años de vida.