Jhonny Rivera destapó la verdad detrás de la ausencia de Jessi Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno en su matrimonio

A los 52 años, Jhonny Rivera apostó nuevamente por el amor y selló su historia sentimental con Jenny López, su pareja de 23 años, con quien conectó desde el primer momento en que coincidieron. La relación dio un paso definitivo cuando ambos decidieron unir sus vidas en una ceremonia que reflejó su vínculo y la etapa que atraviesan juntos.

La boda se llevó a cabo el 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Risaralda, escenario que reunió a familiares, amigos y seguidores del artista. Cerca de 300 personas acompañaron a la pareja en una celebración cargada de emoción, en la que el esperado “sí” fue recibido con aplausos y muestras de cariño.

El acto religioso se realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, lugar al que el cantante llegó a bordo de un jeep, mientras que la novia hizo su entrada en un automóvil clásico, tomada del brazo de su padre. Ambos optaron por atuendos en tonos blancos y claros, complementados con discretos detalles en negro.

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Las imágenes del enlace se difundieron rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron mensajes de apoyo y alegría por la decisión del intérprete, celebrando el nuevo camino personal que eligió recorrer junto a su esposa.

Jenny López festeja el cumpleaños de Jhonny Rivera con una contundente respuesta a las críticas. Foto: x

Sin embargo, tras la ceremonia, muchas dudas quedaron en el aire entre los seguidores, quienes se interesaron en saber la razón de la ausencia de algunos representantes del género popular.

Por este motivo, a través de las historias de Instagram, Jhonny Rivera decidió pronunciarse al respecto, contando la verdad que había detrás de la ausencia de estos rostros en el festejo. El cantante fue claro en que todos estaban invitados, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron asistir.

El intérprete aseguró que Luis Alfonso estaba confirmado para su matrimonio, pero no pudo ir por un tema de salud que enfrentaba su esposa. En cuanto a Jessi Uribe y Paola Jara, ambos viajaron y desde un inicio comentaron que no estarían presentes.

Pipe Bueno, por su lado, no fue a la celebración por un retiro espiritual que tenía, por lo que no alcanzaba a llegar a esta fecha especial en Risaralda.

“Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso estaba invitado y estaba confirmado, pero a último momento se le presentó un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje; él siempre me dijo desde el principio que era imposible, Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir”, dijo.

Otros famosos que sí pudieron acompañar a Jhonny Rivera y Jenny López fueron Arelys Henao, Francy, Alzate, Yeferson Cossio, entre otros.