Jhonny Rivera enfrentó a quien le dijo que era “turbio” que iniciara su relación con Jenny López siendo menor de edad: “¿De dónde saldrá esto?”

Las redes sociales volvieron a encenderse, esta vez por una pregunta incómoda dirigida al cantante de música popular Jhonny Rivera.

Una persona en redes sociales le cuestionó si no le parecía “turbio” haber esperado a que Jenny López cumpliera la mayoría de edad para iniciar una relación.

Así se veía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, años atrás; vivió drástico cambio y tenía foto con Yeison Jiménez

“No crees que es turbio que la esperaste desde los 12 años hasta que fuera mayor de edad”, preguntó un internauta.

Todo esto ocurre poco después de su boda, la cual se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero. El tema de la mayoría de edad de Jenny surgió en medio de la ola de comentarios que ha rodeado a la pareja en los últimos días.

Debido a esto, ambos han utilizado sus redes para hablar abiertamente de su historia y desmentir rumores que, aseguran, no son ciertos.

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López Foto: Instagram @larevistavea - Montaje SEMANA

Lejos de esquivar el tema de la mayoría de edad de su ahora esposa, el cantante decidió responder y dar su versión para frenar las especulaciones.

Como era de esperarse, el famoso cantante desmintió esta versión, la rechazó y dejó claro que las cosas no son como las ve la gente.

“¿De dónde saldrá esto? Eso es falso completamente. Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía 12 años fue a una emisora donde yo estaba y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con la cantidad de fotos que se toma uno… Después pasaron cuatro años para que cantáramos en un pueblo en el Cauca y ya iba a cumplir 16 años”, aseguró Jhonny Rivera.

El ‘sacrificio’ que realizó Jhonny Rivera por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López: “Estaba bañada en sangre”

De igual forma, Jhonny mencionó que cuando Jenny empezó a trabajar con él estaba próxima a cumplir los 17 años, y de esta forma, dejó clara la cronología de su relación y despejó las dudas sobre el gran tema controversial de la misma: la edad.

Esta relación ha tenido muchos detractores y también hay quienes arremeten contra Jenny y afirman que se metió con el cantante por su dinero.

Al responder un comentario en un post de Instagram, Jenny dejó claro que esto también es mentira.

“Si no tuviera fama y dinero, ¿lo hubiera elegido igual? Son las preguntas que no me dejan dormir en la noche”, pusieron en duda en las redes.

Ante esto, Jenny respondió: “Sí. Es un hombre increíble, con valores y virtudes que el dinero no compra, y te cuento… firmé capitulaciones. Eso quiere decir que, si un día no estamos juntos, no me corresponde absolutamente nada de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Y un detalle importante, fui yo quien pidió firmarlas”.

Con esto, Jenny dejó claro que su amor por el cantante es totalmente genuino y que está lejos de un interés económico o de fama.