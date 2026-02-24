El ‘sacrificio’ que realizó Jhonny Rivera por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López: “Estaba bañada en sangre”

En los últimos días, el cantante de música popular Jhonny Rivera ha llamado la atención de muchos por dos razones: su boda con Jenny López el pasado domingo 22 de febrero y por la entrevista que concedió antes de este gran evento, en el programa Se dice de mí.

Esta entrevista mostró la historia de vida de Jhonny y el mismo cantante reveló que no fue para nada fácil y que incluso su vida estuvo en riesgo varias veces, por cosas que le pasaban y porque él mismo llegó a pensar en atentar contra la misma.

En esta misma charla, Rivera mencionó que desde hace muchos años ha manejado moto y que en esta misma ha tenido varios viajes y recorridos con su ahora actual esposa.

En la entrevista no solamente habló él, sino también su esposa, su hermana y su madre. Fue esta última quien contó que Jhonny tomó la decisión de vender su moto, ya que tuvo un sueño en el que tanto él como su esposa sufrían un accidente.

“Mami, es que yo soñé que yo maté a Jenny anoche, que Jenny se cayó y que yo la estripé con la moto. Yo no puedo volver a montar en moto. Nunca, mami, yo soñé eso y lo tengo en la mente y yo la veo bañada en sangre. No, mami”, dijo la mamá del famoso cantante.

En cuanto a Jhonny, él mismo dijo qué fue lo que pasó en su sueño: “Soñé que me había accidentado en esa moto, que yo rodé por un pavimento y me paré y no me pasó absolutamente nada. Pero fui a mirar a Jenny y Jenny no me respondía. Estaba bañada en sangre, no me respondía, y yo era como loco llamándola, llamándola y no me respondía”, explicó.

Jhonny afirmó que no iba a permitir que ambos vivieran ningún susto, y por esto, tomó la decisión de vender su moto cuanto antes. “Entonces, ahí sí hice caso a ese sueño”, dijo.

“Se levantó decidido, llamó a mi hijo: ‘Póngame la moto en venta porque no la quiero más’. La tenía en muy buen estado, una moto muy grande, muy buena. Sacó todos sus implementos y dijo: ‘Se fue la moto, no quiero más moto’”, añadió su madre.

Jenny también habló al respecto y contó que Jhonny no le quería hablar del sueño trágico que había tenido tras ella, pero al fin debido a la insistencia de ella terminó haciéndolo.

“Cuéntame, cuéntame porque estoy ya intrigada […] Vas a vender la moto… habíamos viajado mucho en la moto, nos gustaba a los dos”, dijo.

Añadiendo a lo anterior, mencionó que Jhonny le dijo: “Tuve un sueño muy horrible donde nos accidentamos y yo quedé muy bien, pero tú no, y no me voy a exponer ni te voy a exponer y la voy a vender”, yo le dije, “Perfecto, hay que vender”.

La mamá le dijo que tanto la moto como los implementos y vestidos costaban mucho dinero, pero Jhonny ya estaba decidido y le dijo totalmente convencido: “Voy a vender, yo tengo que salir de todo esto”, dijo, a lo que la mamá terminó de decir: “Y desesperado vendió todo”.