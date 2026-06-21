“Colombia paralizada”: el fuerte mensaje de José Narváez y Cristina Hurtado por la ventaja de Abelardo De La Espriella

La reciente jornada electoral en Colombia ha mantenido en vilo a todo el país debido al estrecho margen en los resultados del preconteo entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Ante este panorama de alta expectativa nacional, diversas figuras del entretenimiento e influenciadores públicos han empezado a manifestar sus posturas en redes sociales, reflejando el ambiente de tensión y expectativa que se vive en las principales ciudades del territorio colombiano.

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Una de las parejas más estables y reconocidas de la televisión nacional, conformada por la presentadora Cristina Hurtado y el actor y presentador José Narváez, no fue la excepción. Ambos compartieron con sus millones de seguidores la manera en que siguieron minuto a minuto el avance del escrutinio parcial, el cual ubica provisionalmente a De la Espriella con una ventaja de 12.941.992 votos frente a los 12.694.863 obtenidos por Cepeda.

Cristina Hurtado, quien cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación y es un referente de la telerrealidad y el modelaje en Colombia, utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje directo a su comunidad sobre la importancia del ejercicio democrático.

En una de sus publicaciones, la modelo y empresaria paisa expresó con evidente emoción: “Dios mío, tu voto es el más importante”, seguido de la frase “Colombia te necesita”. La presentadora ya había generado interacción en plataformas digitales al revelar días atrás imágenes relacionadas con su postura de cara a los comicios presidenciales, lo que despertó el interés de sus seguidores por conocer su balance final de la jornada.

Historia de Cristina Hurtado Foto: @crisshurtado

José Narváez y el seguimiento desde la distancia

Por su parte, el actor y cantante José Narváez mostró una perspectiva diferente de la jornada, pues los comicios coincidieron con un compromiso de viaje familiar o laboral. Sin embargo, el hecho de encontrarse fuera de la ciudad o a bordo de un avión no impidió que el también presentador estuviera completamente conectado con el acontecer político del país.

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A través de su cuenta oficial, Narváez documentó que seguía de cerca el avance del preconteo en pleno vuelo, dejando en claro el impacto de la contienda: “Desde un avión, desde donde sea, Colombia entera paralizada”, reportó a sus seguidores a través de una captura digital. La publicación de Narváez resalta el nivel de atención que ha concitado esta elección, la cual registra cifras de participación históricas para ambos sectores políticos en disputa.

Los datos preliminares que ubican la diferencia entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en un margen estrecho obligan a los sectores políticos y a la ciudadanía a esperar los boletines oficiales definitivos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.