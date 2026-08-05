2036: el año en que entendimos el verdadero valor de Colombia

El mapa de la competitividad mundial está cambiando y, con él, cambiará también el valor relativo de los países. Es precisamente en ese nuevo escenario donde Colombia comienza a adquirir una importancia que todavía no dimensionamos

Por eso, esta columna no está escrita para explicar el presente, sino para que alguien que se haga la siguiente pregunta en diez años, pueda responderla con la perspectiva que da el tiempo: ¿en qué momento comenzó realmente a cambiar Colombia?

Durante décadas, las naciones compitieron por acumular capital, desarrollar infraestructura, industrializar su economía y aumentar su capacidad de producción. Posteriormente, la aceleración tecnológica está trasladando esa competencia hacia los datos, la innovación y la inteligencia artificial.

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Sin embargo, toda transformación económica crea un nuevo conjunto de activos estratégicos y, en mi opinión, estamos entrando en una etapa distinta. Las próximas décadas no estarán definidas únicamente por quién tenga la tecnología más avanzada, sino por quién ofrezca las mejores condiciones para atraer talento, garantizar seguridad alimentaria, administrar el agua, proteger la biodiversidad, producir energía limpia y brindar calidad de vida. En otras palabras, el territorio volverá a convertirse en uno de los activos más valiosos del mundo.

Ese cambio de paradigma ya comenzó. Mientras buena parte de Europa enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional, varias regiones del planeta experimentan crecientes restricciones hídricas, eventos climáticos extremos y una presión cada vez mayor sobre sus recursos naturales. Al mismo tiempo, las empresas más importantes del mundo ya no toman decisiones de inversión únicamente con base en los costos laborales o la carga tributaria; cada vez analizan con mayor profundidad la resiliencia climática, la disponibilidad de recursos estratégicos, la estabilidad institucional, la capacidad para atraer talento global y la calidad de vida que pueden ofrecer a quienes liderarán sus operaciones en el futuro.

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Nuestro país reúne algunas de esas características que el mundo demandará con mayor intensidad durante las próximas décadas. Somos una de las naciones más biodiversas del planeta, contamos con una de las mayores disponibilidades de agua dulce de la región, tenemos la capacidad de producir alimentos durante todo el año gracias a nuestra diversidad climática y ocupamos una ubicación geográfica privilegiada que conecta de manera natural con los principales mercados del continente. Durante muchos años observamos estas condiciones como simples atributos geográficos; en el futuro serán activos económicos de enorme valor estratégico.

Sin embargo, creo que el principal diferencial de Colombia no se encuentra únicamente en su territorio. Está en su gente. Durante años hemos construido un relato nacional centrado en nuestras limitaciones, mientras que quienes llegan del exterior suelen describir un país completamente distinto. Hablan de la capacidad del colombiano para adaptarse a entornos complejos, de una creatividad excepcional para resolver problemas, de una cultura que facilita la construcción de relaciones de confianza y de un optimismo que, incluso en circunstancias difíciles, continúa impulsando la iniciativa empresarial. Lo que para nosotros se volvió cotidiano, para muchos extranjeros representa una ventaja competitiva difícil de encontrar en otros mercados.

La historia económica demuestra que los países que transforman su destino no son necesariamente aquellos con mayores recursos naturales, sino aquellos que logran convertir sus ventajas en una estrategia de desarrollo. Noruega hizo del petróleo una herramienta para construir uno de los fondos soberanos más sólidos del mundo. Singapur convirtió su ubicación geográfica en una plataforma logística global. Israel transformó la escasez en innovación. Colombia tendrá que escribir su propia historia y estoy convencida de que no estará basada en extraer más recursos, sino en generar más valor alrededor de ellos. La biodiversidad deberá convertirse en ciencia, innovación y biotecnología; el agua, en una ventaja estratégica; nuestra ubicación, en una plataforma logística de clase mundial; y el talento colombiano, en un motor de conocimiento capaz de competir globalmente.

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También creo que presenciaremos un fenómeno que hoy apenas empieza a insinuarse. Millones de colombianos han construido patrimonio, experiencia y conocimiento en otros países. En la medida en que el mundo reconfigure sus prioridades y Colombia fortalezca su competitividad, veremos a muchos de ellos mirar nuevamente hacia su lugar de origen, no únicamente desde la nostalgia, sino desde una perspectiva racional de inversión, emprendimiento y calidad de vida. Del mismo modo, veremos a más ciudadanos del mundo elegir países que ofrezcan equilibrio entre desarrollo económico, bienestar, naturaleza y oportunidades. Esa tendencia no será exclusiva de Colombia, pero nuestro país tiene condiciones excepcionales para convertirse en uno de sus principales beneficiarios.

Nada de esto ocurrirá por inercia. La geografía crea oportunidades, pero nunca garantiza el desarrollo. Para que esta visión se materialice necesitaremos instituciones más sólidas, mayor productividad, mejor educación, infraestructura competitiva y una sociedad que comprenda que el futuro de un país no depende únicamente de las decisiones de sus gobiernos, sino también de la capacidad de sus ciudadanos y de sus empresas para actuar con responsabilidad, construir confianza e innovar de manera permanente. El verdadero desarrollo siempre ha sido una decisión colectiva.

Tal vez dentro de diez años esta columna parezca optimista. O quizá parezca evidente. Así funcionan los grandes cambios de la historia: antes de ocurrir parecen improbables y, una vez suceden, parecen inevitables. Por eso quise escribir estas líneas hoy. Porque tengo la convicción de que la próxima gran historia de Colombia no comenzará el día en que el mundo descubra nuestro valor; comenzará cuando los propios colombianos decidamos reconocerlo, protegerlo y convertirlo en una ventaja competitiva para las generaciones que vienen. Si ese momento llega, alguien abrirá esta columna en 2036 y comprenderá que el futuro no apareció de un día para otro. Simplemente había empezado mucho antes de que fuéramos capaces de verlo.

Angélica de la Peña Serna, vicepresidenta Comercial de Tractocar y autora de Placer Laboral