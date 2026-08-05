El talento ya no busca un empleo: busca un propósito

La conversación sobre la gestión del talento humano cambió profundamente. Hoy ya no gira únicamente alrededor de la compensación, los beneficios o las estructuras organizacionales. Sin desconocer la importancia de esos factores, hay una pregunta que está redefiniendo la manera en que las organizaciones atraen, desarrollan y fidelizan el talento: ¿qué sentido tiene trabajar aquí?

Puede parecer una diferencia sutil, pero estoy convencida de que refleja un cambio estructural en la manera en que las personas se relacionan con el trabajo.

Durante años, el empleo respondió principalmente a una lógica transaccional: estabilidad, oportunidades de desarrollo profesional, competitividad y una compensación justa. Y aunque esos elementos siguen siendo necesarios, hoy ya no explican, por sí solos, las decisiones que toman las personas. Cada vez resulta más evidente que la conexión con el propósito influye directamente en la vinculación, la permanencia, el compromiso y el desempeño.

Las organizaciones más sólidas y exitosas no solo gestionan negocios: desarrollan talento

Lo que estamos viviendo no es una tendencia pasajera. Es un nuevo acuerdo entre las organizaciones y quienes hacen parte de ellas. Un acuerdo que trasciende lo contractual porque incorpora una dimensión mucho más profunda: el significado.

Las personas ya no buscan únicamente un lugar donde trabajar. Buscan espacios donde lo que hacen tenga sentido, donde puedan conectar sus valores con su trabajo y donde su contribución genere un impacto que vaya más allá de las metas individuales.

Ahí aparece uno de los mayores desafíos para las organizaciones y, al mismo tiempo, una de sus principales oportunidades: lograr una conexión auténtica entre el propósito de las personas y el propósito organizacional.

Esa conexión no se construye con campañas internas ni con discursos inspiradores. Se construye generando espacios donde cada persona comprenda cómo su trabajo aporta al negocio, pero también cómo ese aporte genera valor para los clientes, para la sociedad y para el desarrollo de la organización.

Cuando esa conexión es auténtica, se convierte en una ventaja competitiva difícil de imitar. Permite atraer talento con mayor afinidad cultural, fortalece el sentido de pertenencia, incrementa el compromiso y favorece el desarrollo, porque el aprendizaje deja de responder únicamente a una exigencia organizacional para convertirse en una decisión personal.

Sin embargo, nada de esto es posible sin coherencia.

La distancia entre lo que una organización dice y lo que realmente hace es, probablemente, el principal riesgo para cualquier estrategia de talento. Debe existir coherencia entre la cultura y la estrategia, entre las decisiones del negocio y la experiencia cotidiana de quienes trabajan allí. Porque el propósito no se comunica únicamente con palabras. Se demuestra todos los días.

He comprobado que, cuando una persona entiende cómo su trabajo contribuye a un propósito colectivo, cambia la manera como asume sus responsabilidades. Aparecen un mayor sentido de pertenencia, más autonomía, una disposición diferente para aprender y una conexión más profunda con su equipo y con la organización.

Ese es, en mi opinión, uno de los grandes retos del liderazgo contemporáneo. Ya no basta con administrar personas. Necesitamos construir organizaciones capaces de ofrecer experiencias de trabajo donde el propósito sea real, visible y coherente con cada decisión.

Solo así dejaremos de hablar del propósito como un discurso inspirador y empezaremos a vivirlo como una experiencia cotidiana.

Ángela María Ceballos Buitrago, vicepresidente de Talento Humano y Administrativa del Banco de Occidente.