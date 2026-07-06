Resignificar el networking: de acumular contactos a construir relaciones que transforman

Durante años nos enseñaron que hacer networking era una habilidad fundamental para crecer profesionalmente. Nos hablaron de la importancia de ampliar nuestra red, asistir a eventos, preparar un buen discurso de presentación y tener claro en pocos segundos quiénes somos, qué hacemos y qué podemos ofrecer. Nos enseñaron a preparar ese momento perfecto para generar recordación y abrir oportunidades.

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Y aunque todo esto tiene valor, con el tiempo y la experiencia he entendido algo: el verdadero networking no empieza cuando entregamos una tarjeta, contamos nuestro cargo o explicamos nuestra propuesta profesional. Empieza cuando cambiamos la pregunta. Cuando dejamos de pensar ‘¿qué puedo obtener de esta persona?’ y empezamos a preguntarnos ‘¿qué puedo aportar a su vida, a su proyecto o a su camino?’.

Ahí comienza lo que para mí significa el networking con propósito.

Es un concepto que he construido con los años, desde la experiencia, después de muchas conversaciones, encuentros, aprendizajes y momentos donde he confirmado que las relaciones más poderosas no nacen de una intención de beneficio inmediato, sino de una conexión genuina basada en confianza, generosidad y creación de valor.

Vivimos en una época donde conectar parece más fácil que nunca. Tenemos cientos o miles de contactos en redes sociales, acceso a líderes de diferentes industrias y herramientas digitales que nos permiten llegar prácticamente a cualquier persona en cuestión de segundos. Sin embargo, nunca había sido tan importante recordar que estar conectados no significa necesariamente construir relaciones.

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Tener una red amplia no significa tener una red fuerte. La diferencia está en la intención con la que construimos cada conexión.

De acuerdo con diferentes investigaciones sobre capital social y desarrollo profesional, las relaciones de confianza son uno de los activos más importantes para generar oportunidades, innovación y crecimiento. Diversos estudios sobre liderazgo han demostrado que las personas con redes diversas y relaciones sólidas tienen mayor acceso a nuevas ideas, colaboración, aprendizaje y posibilidades de desarrollo.

Pero hay algo que los números no siempre alcanzan a explicar: detrás de muchas de las grandes oportunidades de nuestra vida casi siempre existe una persona que confió, recomendó, abrió una puerta o decidió apostar por nosotros. Y la confianza no se construye en el momento en que necesitamos algo; se construye mucho antes, con acciones consistentes y genuinas.

Para mí, hacer networking con propósito significa llegar a cada espacio, conversación o encuentro con tres preguntas claras: qué puedo aportar, cómo puedo generar valor y cómo puedo ayudar desde lo que ya he construido.

Porque cada experiencia que hemos vivido, cada aprendizaje, cada error, cada logro y cada puerta que alguien abrió para nosotros puede convertirse en una herramienta para facilitarle el camino a alguien más. Cuando entendemos esto, dejamos de ver nuestra trayectoria únicamente como una historia personal y empezamos a verla como una plataforma desde la cual podemos impactar positivamente a otros.

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Muchas veces creemos que ayudar requiere grandes acciones, posiciones de poder o recursos extraordinarios, pero no siempre es así. A veces generar valor es simplemente conectar a dos personas que deberían conocerse, compartir un aprendizaje que nos tomó años descubrir, abrir una conversación, entregar una recomendación honesta, escuchar con verdadera atención o brindar una perspectiva diferente en el momento indicado.

El valor está en poner lo que somos, lo que sabemos y lo que hemos construido al servicio de otros.

También he aprendido que el networking más poderoso nace desde la autenticidad. Durante mucho tiempo existió la idea de que entrar a ciertos espacios profesionales implicaba demostrar, impresionar o validar nuestro lugar, como si cada conversación fuera una oportunidad para probar nuestro valor.

Pero con los años entendí que las conexiones más fuertes no aparecen desde el ego. Aparecen desde la sencillez, desde la capacidad de acercarnos a otros sin máscaras y con una intención genuina de construir.

No conectamos profundamente con cargos; conectamos con personas.

Los cargos cambian, las posiciones evolucionan, las empresas se transforman y los títulos llegan y se van. Pero la forma como hacemos sentir a los demás permanece.

Ser auténticos no significa desconocer nuestros logros ni minimizar nuestro camino. Significa reconocer lo construido sin permitir que eso nos aleje de nuestra esencia. Significa entender que nuestra experiencia no debe convertirse en una barrera para demostrar superioridad, sino en una herramienta para construir puentes.

Creo profundamente que los mejores líderes son aquellos que, mientras más crecen, más conscientes son de la responsabilidad que tienen de abrir espacios para otros. Porque cuando alguien alcanza una posición de influencia, su impacto ya no debería medirse solamente por lo que logra individualmente, sino también por las oportunidades que ayuda a crear.

El networking con propósito también requiere algo que en un mundo de resultados inmediatos parece escaso: paciencia.

Porque las relaciones reales no funcionan bajo la lógica de una transacción. No todo encuentro tiene que convertirse en una oportunidad de negocio. No toda conversación debe terminar en una venta. No toda persona que conocemos debe representar un beneficio inmediato.

A veces sembramos conversaciones cuyo impacto aparece meses o incluso años después.

Las redes más sólidas se parecen más a un jardín que a una base de datos: requieren cuidado, tiempo, intención y presencia.

Por eso creo que debemos dejar de medir nuestro networking por la cantidad de contactos acumulados y comenzar a medirlo por la cantidad de relaciones donde existe confianza real.

Hoy creo profundamente que uno de los mayores activos que podemos construir no es solamente lo que sabemos, los cargos que ocupamos o las metas que alcanzamos, sino la comunidad de personas con las que crecemos, aprendemos y construimos.

Y esa comunidad nace cuando dejamos de preguntarnos únicamente cómo nos presentamos y empezamos a preguntarnos cómo contribuimos.

El futuro del networking no estará definido por quien tenga más contactos, sino por quien sea capaz de construir más confianza. No será de quien tenga el discurso más perfecto, sino de quien llegue con la intención más genuina.

Porque al final, las conexiones que realmente transforman no nacen de demostrar cuánto hemos logrado. Nacen cuando usamos todo lo que hemos logrado para ayudar a que otros también puedan avanzar.

Ese es el verdadero poder de un networking con propósito.

Angélica de la Peña Serna, vicepresidenta Comercial de Tractocar y autora de Placer Laboral