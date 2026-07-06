El falso divorcio entre la razón y la emoción

He acompañado durante años a líderes, empresarios, directivos y profesionales brillantes. Personas capaces de resolver problemas complejos, tomar decisiones difíciles y asumir enormes responsabilidades.

Y, sin embargo, hay una escena que se repite con demasiada frecuencia.

Al otro lado de la mesa aparece alguien agotado, confundido o atrapado en una decisión que no logra tomar. No porque le falten datos. No porque le falte experiencia. Tampoco porque carezca de inteligencia.

Lo que suele faltar es algo muy distinto: la capacidad de escuchar lo que está ocurriendo en su mundo interior. En algunos casos, incluso, el desconocimiento casi absoluto de su propio propósito.

Durante años nos enseñaron una idea que parecía incuestionable: para tomar buenas decisiones había que dejar las emociones a un lado.

Sentir demasiado era sinónimo de fragilidad. Emocionarse significaba perder objetividad. Y liderar, supuestamente, consistía en actuar desde la lógica, los datos y la razón.

Quizá por eso crecimos escuchando frases como: “No te dejes llevar por el corazón”, “Piensa con la cabeza” o “No mezcles emociones con decisiones importantes”.

Pero ¿y si hubiéramos estado planteando mal el problema?

Hace algunos años llamó mi atención una afirmación que parecía sacada de la ciencia ficción: el corazón posee un sistema nervioso propio y mantiene una comunicación permanente con el cerebro. Más allá del alcance de estos hallazgos y de los debates científicos que aún existen sobre ellos, hay una idea profundamente reveladora: durante siglos hemos actuado como si pensar y sentir fueran procesos separados, cuando la biología parece contarnos una historia diferente.

El cuerpo conversa constantemente consigo mismo. El cerebro influye sobre el corazón, pero el corazón también envía señales al cerebro. La emoción impacta el pensamiento y el pensamiento influye sobre la emoción.

Quizá nunca fuimos tan racionales como nos hicieron creer.

Tal vez por eso los líderes que más recordamos no son necesariamente los más brillantes desde el punto de vista técnico. Son quienes saben escuchar antes de reaccionar; quienes pueden sostener conversaciones difíciles sin perder de vista a las personas que los rodean; quienes comprenden que detrás de cada indicador hay una historia, una preocupación, una expectativa o un sueño.

También son quienes entienden que la vulnerabilidad no los hace más débiles. Por el contrario, los hace más humanos y fortalece su credibilidad. Paradójicamente, esa humanidad suele convertirse en una de sus mayores fortalezas.

Quizá por eso también vemos a tantas personas exitosas que, aun después de alcanzar metas importantes, siguen sintiendo un vacío difícil de explicar. Han aprendido a dirigir empresas, proyectos y equipos, pero pocas veces les enseñaron a dirigir su propio mundo emocional.

Saben responder las preguntas del negocio, pero no siempre saben responder las preguntas de su propia vida.

Durante demasiado tiempo hemos vivido atrapados en un falso divorcio entre la razón y la emoción. Como si hubiera que escoger entre una y otra. Como si pensar y sentir fueran fuerzas opuestas.

Sin embargo, la evidencia científica, la experiencia humana y la realidad cotidiana parecen señalar lo contrario.

Las decisiones más importantes de nuestra vida nunca han sido exclusivamente racionales.

Elegimos una profesión.

Elegimos una pareja.

Elegimos emprender.

Elegimos perdonar.

Elegimos liderar.

Y en cada una de esas decisiones participan nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra historia y nuestras emociones.

Tal vez la verdadera evolución no consiste en que la cabeza venza al corazón. Tal vez consiste en dejar de enfrentarlos.

Porque el liderazgo que necesita nuestro tiempo no pertenece a quienes sienten menos. Pertenece a quienes han aprendido a pensar con claridad sin desconectarse de lo que sienten. A quienes entienden que la razón orienta el camino, pero que es la conciencia emocional la que, muchas veces, nos permite recorrerlo.

Luchy Mejía, Master Coach – Experta en Emociones y CEO Potencial Humano Integral y LuchyAcademy