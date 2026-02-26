Gente

Paola Jara viajó con su hija pequeña y mostró su figura después de haber dado a luz hace meses. “Así terminaron”

La cantante compartió un carrete de fotos en el que presumió su escultural figura tras tener a su bebé.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de febrero de 2026, 2:42 p. m.
Paola Jara, famosa cantante colombiana.
Paola Jara, famosa cantante colombiana.

Paola Jara y Jessi Uribe, figuras destacadas de la música popular, causaron emoción entre sus seguidores al confirmar que, luego de varios años de relación y tres de matrimonio, se convirtieron en padres, un paso que inicialmente no estaba dentro de sus planes como pareja.

Desde el anuncio, ambos artistas compartieron distintos momentos del proceso, permitiendo que el público fuera testigo de esta nueva etapa. En el caso de Uribe, ya tenía experiencia en la paternidad, pues es padre de cuatro hijos, fruto de su relación anterior con Sandra Barrios.

Meses después del nacimiento de la bebé, Paola Jara decidió mostrar cómo avanzaba su recuperación posparto. A través de redes sociales, la cantante publicó una imagen reciente en la que dejó ver su figura actual, levantando ligeramente su blusa para evidenciar el estado de su abdomen, gesto que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: "Uy, Dios mío"

Ahora, tras unas vacaciones que tomó con su familia, la intérprete volvió a llamar la atención de algunos curiosos, dejando a la vista cómo lucía su figura tras convertirse en madre. La celebridad estuvo en la playa con su pequeña hija, disfrutando de un clima tropical y un descanso merecido.

Por medio de un carrete de fotos, la paisa mostró un poco de sus días desconectada de la realidad, robándose elogios por las pequeñas apariciones de Emilia.

Sin embargo, Jara no dudó en dejar registro de dos fotos que se tomó con diferentes vestidos de baño, mostrando cómo avanzaba su recuperación y su regreso a la moldeada silueta que siempre ha tenido.

Y así terminaron mis vacas, con unas empanaditas saladas 😍, bronceado y mucha recargaaaa de amor y energía para mi regreso, ¿están listos para bailarnos y cantar ‘No Va A Cambiar’?“, escribió en el pie de foto.

La cantante recibió toda clase de comentarios, halagos y reacciones en Instagram, donde destacó la de su esposo, quien no dudó en ubicar una serie de emojis.

