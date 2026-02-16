Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: “Uy, Dios mío”

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, figuras destacadas de la música popular colombiana, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convirtieron en padres por primera vez como pareja. La noticia generó especial impacto, ya que en ocasiones anteriores ambos habían manifestado que no contemplaban la posibilidad de agrandar la familia.

El miércoles 19 de noviembre, los artistas compartieron en sus cuentas de Instagram varias fotografías cargadas de emotividad, en las que se observa a la intérprete en las horas posteriores al nacimiento, sosteniendo en brazos a su hija Emilia.

Desde aquella publicación, se despertó una ola constante de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de fanáticos, amigos y colegas del medio artístico, quienes celebraron la llegada de la bebé y este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

No obstante, recientemente, Paola Jara llamó la atención de los curiosos con una publicación que realizó, mostrando una situación que atravesaba con su pequeña, y que hacía parte del proceso normal de la maternidad.

La famosa compartió una imagen en la que se veía a la niña agarrando su mano, ubicando un mensaje bastante inesperado. La paisa comentó que ya regresaba a los escenarios para arrancar de nuevo su carrera musical, por lo que la golpeaba fuerte saber que tenía que dejar a Emilia.

“Dios mío, qué duro es salir a trabajar y dejarte, hija”, escribió en el post, junto a unos emojis tristes y un corazón roto.

Esta decisión no fue sencilla, por lo que la intérprete fue contundente al demostrar lo complicado que era para ella salir de su hogar y despegarse de su bebé por unas horas.

Cabe resaltar que Paola Jara regresó a su rutina profesional hace unas semanas, precisamente a finales de enero de 2026, cuando estuvo como invitada en La casa de los famosos Colombia 3. La celebridad se presentó en una de las fiestas semanales, expresando los nervios que sentía de retomar.

La artista, que fue criticada por el video con su bebé, fue clara en que este era su regreso oficial a los escenarios, por lo que dedicaba esta oportunidad para dar unas palabras relacionadas con la maternidad. Allí expresó que llevaba tres meses sin cantar, por lo que era un momento especial.

“Nunca me imaginé eso en mi vida”, dijo, afirmando que estaba muy feliz. “Las mamás están luchando por sus sueños, así nos toca a todas”, agregó.