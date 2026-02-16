Gente

Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: “Uy, Dios mío”

La cantante dejó en evidencia en redes sociales un fuerte instante que vive en la actualidad.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de febrero de 2026, 12:04 p. m.
Paola Jara habló sobre su maternidad.
Paola Jara habló sobre su maternidad. Foto: Instagram: @paolajarapj

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, figuras destacadas de la música popular colombiana, sorprendieron a sus seguidores al anunciar que se convirtieron en padres por primera vez como pareja. La noticia generó especial impacto, ya que en ocasiones anteriores ambos habían manifestado que no contemplaban la posibilidad de agrandar la familia.

El miércoles 19 de noviembre, los artistas compartieron en sus cuentas de Instagram varias fotografías cargadas de emotividad, en las que se observa a la intérprete en las horas posteriores al nacimiento, sosteniendo en brazos a su hija Emilia.

Desde aquella publicación, se despertó una ola constante de mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de fanáticos, amigos y colegas del medio artístico, quienes celebraron la llegada de la bebé y este nuevo capítulo en la vida de la pareja.

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

No obstante, recientemente, Paola Jara llamó la atención de los curiosos con una publicación que realizó, mostrando una situación que atravesaba con su pequeña, y que hacía parte del proceso normal de la maternidad.

Gente

Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

Gente

Padre Chucho apareció en silla de ruedas y generó preocupación entre sus seguidores: contó la verdad de lo que le pasó

Gente

Creador de ‘Game of Thrones’ soltó mala noticia sobre futuro de la historia; hizo inesperada confesión: “No estoy de humor”

Gente

Mujer ahorcó a Bad Bunny en pleno concierto y dejó video como evidencia del inesperado momento; así reaccionó el cantante

Gente

María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

Gente

“¿Me estás amenazando?”: Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizaron delicada polémica en ‘La casa de los famosos’ por tema íntimo

Gente

Homenaje a Yeison Jiménez: lanzan el video oficial de ‘Aventurero en el cielo’ y se vuelve tendencia

Gente

Paola Jara apareció junto a Luis Alfonso y se refirió a ‘celos’ de Jessi Uribe en video; soltó pulla: “Para que sigan hablando”

Gente

Reacciones por video de Paola Jara cargando a su bebé recién nacida; criticaron detalle: “Alguien que le enseñe”

La famosa compartió una imagen en la que se veía a la niña agarrando su mano, ubicando un mensaje bastante inesperado. La paisa comentó que ya regresaba a los escenarios para arrancar de nuevo su carrera musical, por lo que la golpeaba fuerte saber que tenía que dejar a Emilia.

Dios mío, qué duro es salir a trabajar y dejarte, hija”, escribió en el post, junto a unos emojis tristes y un corazón roto.

Esta decisión no fue sencilla, por lo que la intérprete fue contundente al demostrar lo complicado que era para ella salir de su hogar y despegarse de su bebé por unas horas.

Cabe resaltar que Paola Jara regresó a su rutina profesional hace unas semanas, precisamente a finales de enero de 2026, cuando estuvo como invitada en La casa de los famosos Colombia 3. La celebridad se presentó en una de las fiestas semanales, expresando los nervios que sentía de retomar.

La artista, que fue criticada por el video con su bebé, fue clara en que este era su regreso oficial a los escenarios, por lo que dedicaba esta oportunidad para dar unas palabras relacionadas con la maternidad. Allí expresó que llevaba tres meses sin cantar, por lo que era un momento especial.

Nunca me imaginé eso en mi vida”, dijo, afirmando que estaba muy feliz. “Las mamás están luchando por sus sueños, así nos toca a todas”, agregó.

Más de Gente

Paola Jara

Paola Jara mostró situación que vive con su hija y subió mensaje por camino que tomó: “Uy, Dios mío”

Princesa Beatriz de York y princesa Eugenia de York durante el funeral de la reina Elizabeth II en Westminster Abbey el 19 de septiembre de 2022.

Hijas del expríncipe Andrés, salpicadas por el escándalo de Epstein: fueron mencionadas en extraños correos

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

El padre Chucho

Padre Chucho apareció en silla de ruedas y generó preocupación entre sus seguidores: contó la verdad de lo que le pasó

Bad Bunny despertó reacciones con momento que vivió en concierto.

Mujer ahorcó a Bad Bunny en pleno concierto y dejó video como evidencia del inesperado momento; así reaccionó el cantante

María Claudia Tarazona confesó cómo le contó a su hijo Alejandro que su papá había muerto.

María Claudia Tarazona, entre lágrimas, confesó cómo le contó a su hijo sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Papá no lo logró”

Polémica entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en 'La casa de los famosos'

“¿Me estás amenazando?”: Alexa Torrex y Juanda Caribe protagonizaron delicada polémica en ‘La casa de los famosos’ por tema íntimo

Flora Martínez habló de Jaime Garzón

Flora Martínez habló sobre su noviazgo con Jaime Garzón y destapó detalle sobre su historia: “Contrario a lo que pueden pensar”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este lunes, 16 de febrero, según Nana Calistar

Tensión y sorpresas: así se vivió la noche de eliminación en La Casa de los Famosos.

Adiós a Jay: tensión, pruebas y nominaciones marcaron la semana en La casa de los famosos 3

Noticias Destacadas